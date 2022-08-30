33 tıp fakültesinde kontenjan dolmadı!

Ankara Tabip Odası, YKS yerleştirme sonuçlarının ardından hazırladığı bilgi notunu kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan nottaki bilgilere göre bu yıl 33 tıp fakültesinde kontenjanlar dolmadı. Sağlıkta şiddet ve çalışma koşulları adayları başka mesleklere yönlendirdi.

Açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından gözler boş kalan bölümlere çevrilmişti. Ankara Tabip Odası (ATO), YKS sonuçları hakkında tıp fakülteleri için bilgi notu hazırladı. Hazırlanan nota göre ise bu sene tıp fakülteleri boş kaldı. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Ankara Tabip Odası'nın tıp fakültelerinin azalan tercihlerine yönelik nedenlerin sıralandığı notta, "Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın olumsuz etkisiyle yaşanan sorunlar, sağlıkta şiddet, özlük haklarında gerileme ve siyasilerin hedef gösterici konuşmaları"na işaret edildi.

KONTENJANLARIN YÜZDE 15'İ BOŞ

Devlet okullarındaki kısmi azalmaya karşın; kontenjanların neredeyse tamamının dolduğu aktarılan notta, “Devlet üniversiteleri tıp fakültelerine yerleşenler içerisinde en yüksek puanla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (557 bin 367), en düşük puanla da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne (482 bin 227) yerleştirme yapılmıştır” bilgisi paylaşıldı. Vakıf üniversitelerine bağlı 33 tıp fakültesi kontenjanlarının da dolmadığı vurgulanan notta, “3 bin 273 kontenjandan 2 bin 772'si (yüzde 85) dolmuş, 501 (yüzde 15) kontenjan boş kalmıştır” denildi.

Tüm olumsuzluklara karşın başarılı öğrencilerin tıp fakültelerini tercih etmeye devam ettiğini söyleyen ATO Başkanı Muharrem Baytemür ise, “İlk 50 binde olan her üç adaydan bir tanesi tıp fakültesi tercih etmiş” yorumunda bulundu. .