3.doz koronavirüs aşısı kimler olabilecek ? I 3.doz koronavirüs aşısı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 50 yaş üstü vatandaşların 3. doz koronavirüs aşısı olabileceklerini duyurmuştu. 50 yaş üstü vatandaşlar bugünden itibaren 3.doz koronavirüs aşısını vurabilecekler. Peki 3.doz koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? I 3.doz koronavirüs aşısı ne zaman vurulacak? SMS ve Alo 182 ile aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar...