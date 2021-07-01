3.doz koronavirüs aşısı kimler olabilecek ? I 3.doz koronavirüs aşısı randevusu nasıl alınır?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 50 yaş üstü vatandaşların 3. doz koronavirüs aşısı olabileceklerini duyurmuştu. 50 yaş üstü vatandaşlar bugünden itibaren 3.doz koronavirüs aşısını vurabilecekler. Peki 3.doz koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? I 3.doz koronavirüs aşısı ne zaman vurulacak? SMS ve Alo 182 ile aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra bakanlığın kriterlerini karşılayan insanlar, e-Nabız, MHRS ve Alo 182 üzerinden yeni aşı randevusu oluşturabilecekler. Üçüncü doz COVID-19 aşısı almak isteyenler, aşağıda verdiğimiz adımları takip ederek kolayca randevu oluşturabilirler.
KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
- Adım 1#: Buraya tıklayarak MHRS'nin internet sayfasına gidin.
- Adım 2#: TC kimlik numarası ve e-Devlet şifrenizle Merkezi Hekim Randevu Sistemine giriş yapın.
- Adım 3#: Ana sayfada yer alan Randevu Al seçeneğine ve ardından Aşı Randevusu Al seçeneğine tıklayın.
- Adım 4#: Karşınıza çıkan ekranda aşıyı olmak istediğiniz yeri seçin. (Aile hekimliği veya hastaneler)
MHRS yerine e-Nabız üzerinden aşı randevusu almak isterseniz, iki uygulama da aynı altyapıyı kullandığı için yukarıdaki adımların aynısını takip edebilirsiniz. Bakanlığın belirlediği kriterleri karşılamıyorsanız üçüncü doz aşı randevusu almak istediğiniz zaman karşınıza "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
SMS ve Alo 182 ile aşı randevusu nasıl alınır?
Üçüncü doz COVID-19 aşısı almak isteyenler, randevuyu SMS ya da Alo 182 aracılığıyla oluşturabiliyorlar. SMS atmayı tercih ederseniz ASI yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı girdikten sonra kimlik seri numaranızı tuşlayıp bilgileri 2023'e gönderebilirler. Alo 182'yi aradığınızda ise sizinle iletişime geçecek yetkililer aşı randevusu oluşturmada yardımcı oluyorlar.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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