23 milyon kadın düşük yaptı

Düşük her on kadından birinin yaşadığı bir durum. Dünya genelinde son 10 yıllık süreçte 23 milyon kadın bu durumla karşı karşıya kaldı

Le Matin'de yer alan bir değerlendirme dünya genelinde kadınların doğum esnasındaki sorunlarına dikkati çekerken düşükle karşı karşıya kalan kadınların psikolojik durumuna da ışık tuttu.

Tıp dergisi "The Lancet", son 20 yıllık süre zarfında kadınların yüzde 10'unun düşük yaptığı değerlendirmesine yer verdi. Rapora göre çok uzun süredin bu durumda bir aza indirme planlandığına dikkat çekilirken rakamsal olarak 23 milyona tekabül ettiğinin altı çizildi.

Sözkonusu çalışmada olayın psikolojik boyutuna da göndermede bulunulurken kadınların yüzde 10'luk bir diliminin bundan etkilendiği vurgulandı.

Kadınların yüzde 0,7'si üç düşük yaşamış

Dünya genelinde düzenlenen çalışmada gebeliklerin yaklaşık yüzde 15'inin düşükle karşı karşıya kaldığı, "her dakika kaybedilen 44 gebelik" bulunduğuna atıf yapıldı. Araştırmacılar, son 20 yılda yayınlanan diğer birkaç çalışmaya dayanarak, kadınların yüzde 10,8'inin düşük yaptığını tahmin ediyor. Tekrarlayan düşükler ise çok daha seyrek görülmekte. Kadınların yüzde 1.9'u iki,yüzde 0.7'si ise üç düşük yaşamış.

Düşük öyküsü ve ana nedenler

Araştırmada kadınlar üzerinde ekonomik, sosyal ve psikolojik çalışmalara hız vermesinin sürece pozitif yönde yansıyacağı hatırlatmasında bulunulurken bazı faktörler artan riskle ilişkilendirildi. Bunlar; "fetüste kromozomal anormallikler, annenin yaşı ve daha az ölçüde babanın (özellikle 40 yaşın üzerinde) düşük öyküsü, çok düşük veya çok yüksek vücut kütlesi ipucu , alkol, tütün, stres, gece çalışması veya pestisitlere maruz kalma" olarak sıralandı.

Siyahi kadınlarda risk fazla

Araştırma ya göre siyah kadınlarda riskin daha yüksek olduğuna yer verildi. Buna yönelik şu ifadeler yer aldı: “Düşük çoğu zaman yalnızca bir kez gerçekleşse de, nüfusun önemli bir kısmının tedavi ve desteğe ihtiyacı olacaktır. Buna rağmen, düşüklerle ilgili sessizlik yalnızca bunları yaşayan kadınlar arasında değil, aynı zamanda bakıcılar, politika yapıcılar ve araştırma fonu kuruluşları arasında da devam ediyor ”

"Tekrar dene"yi aşmalıyız

Çalışmada katkısı bulunanlardan Prof. Siobhan Quenby (Warwick Üniversitesi) yaptığı yorumda ise şunların altını çiziyor:

"Pek çok kadın, düşük yaptıktan sonra ilgilendikleri empati eksikliğinden şikayetçi durumda.Bazıları herhangi bir açıklama almamaktadır ve kendilerine verilen tek tavsiye tekrar denemektir"

Düşük yapmış kadınların, çift için psikolojik destek ve sonraki gebeliklerden önce danışmanlık da dahil olmak üzere asgari bir takip sürecinden yararlanması önerilirken bakım aşamalarının da bu kadınlar için daha da yayfınlaştırılması gerektiği üzerinde duruldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.