2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonuçları I Sağlık Bakanlığı Atama Kurası saat kaçta, nerede? Sağlık Bakanlığı canlı izle

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2022 Yılı 3.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası bugün gerçekleştiriliyor. 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonuçları I Sağlık Bakanlığı Atama Kurası saat kaçta, nereden izlenir?

Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan duyuruda başvurusu ret edilenlerden ret nedenine itiraz edenlerin itirazları değerlendirilmiş olup, değerlendirme sonuçları Personel Bilgi Sistemi üzerinden ilan edildiği ifade edildi.

Açıklamada kura çekilişinin bugün yapılacağı şu sözlerle duyuruldu:

Kura çekilişi 18.10.2022 tarihinde saat 10:00'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmayacaktır.

29 Eylül tarihinde yapılan duyuruda şunlar kaydedilmişti: 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için yoğun başvuru talebi olduğu görüldüğünden, son başvuru tarihi 3 Ekim 2022 Pazartesi saat 23:59'a kadar uzatılmıştır. Başvuruda bulunmak isteyen adayların bu tarih ve saate kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden tercihte bulunup, başvurusunu kesinleştirmelidirler. İlgililere ilanen duyurulur.