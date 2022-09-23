2022 yılı 3. dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ne zaman? Atama kurası ne zaman yapılacak? Atama kurası çekilişi hangi tarihte
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile ilgili bilgiler paylaştı. 2022 yılı 3. dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ne zaman? Atama kurası ne zaman yapılacak? Atama kurası çekilişi hangi tarihte sorularını soranlar bekledikleri cevabı Bakan'dan aldı. İşte o bilgiler...
2022-09-23 20:48:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sağlık alanındaki atamalara değinen Koca, şu ifadeleri kullandı;
*2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilan metni ve takvimi dün yayımlandı. Başvurular 23-29 Eylül arasında Bakanlığımızın Personel Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınarak, Kura çekilişi 18 ekimde yapılacak.
*Bu kura için açılan atanma talep başvuru sistemine 1.252'si Pratisyen Hekim, 304'ü Yan Dal Uzmanı olmak üzere 6.029 Uzman Hekim bildirimde bulunmuş, bildirimde bulunan hekim sayısı 7.281 'e ulaşmıştır. Münhal yer planlama çalışması yapıldı. Gözler daha bugünden kura sonuçlarında. .
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