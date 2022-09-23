2022 yılı 3. dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ne zaman? Atama kurası ne zaman yapılacak? Atama kurası çekilişi hangi tarihte

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile ilgili bilgiler paylaştı. 2022 yılı 3. dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ne zaman? Atama kurası ne zaman yapılacak? Atama kurası çekilişi hangi tarihte sorularını soranlar bekledikleri cevabı Bakan'dan aldı. İşte o bilgiler...