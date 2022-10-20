2022-TUS 2. dönem tercih tarihleri I TUS 2022 tercihler ne zaman bitecek? 2022 ÖSYM TUS tercih kılavuzu

2022-TUS 2. dönem tercih tarihleri ne zaman? TUS 2022 tercihler ne zaman bitecek? 2022 ÖSYM TUS tercih kılavuzu indir

2022-TUS 2. dönem tercih tarihleri ne zaman? TUS 2022 tercihler ne zaman bitecek? 2022 ÖSYM TUS tercih kılavuzu indir son günlerde internette araştırılan konular arasında...

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) tercih işlemlerinin, 19– 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 19– 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 25 Ekim 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Ekim 2022 günü saat 10.30'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.

Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir."

2022-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu

2022-TUS 2. Dönem Tercih Bilgileri ve Tablolar .