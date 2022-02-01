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TIMETURK / SAĞLIK / 2022 Şubat ayı hacamat günleri nelerdir?

2022 Şubat ayı hacamat günleri nelerdir?

Hacamat kelimesi, Arapça bir kelime olup, kök anlamı olan ‘’hücum’’ yani bir noktaya yönlendirmek anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından yaptırıldığı bilinen hacamat son yıllarda birçok kişinin tercihi olmaya başladı. Peki, Şubat ayı 2022 hacamat günleri nelerdir? Hacamat yaptırmadan önce nelere dikkat edilmesi gerekir?

39 Dakika Önce
2022-02-01 16:02:03
2022 Şubat ayı hacamat günleri nelerdir?

Hacamat eski uygarlıklardan günümüze kadar gelen bir tedavi yöntemidir. Genellikle iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden bardak veya boynuzla alınır. Hacamat yaptırmak birçok hastalığın önlenmesine ve iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Şubat ayında hacamat yaptırmak isteyen kişiler, hacamat günlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

2022 Şubat ayı hacamat günleri nelerdir?

Yeşil olarak işaretlenenler Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin hacamat yaptırdığı günlerdir. Mavi olarak işaretlenen günler ise hacamat yapabileceğiniz günlerdir. Kırmızı olarak işaretlenen günler ise hacamat yapmamanız gereken günlerdir.

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Hacamat yaptırmadan önce nelere dikkat edilmesi gerekir?

Hacamat yaptıracak kişi öncesinde ne aşırı tok, nede çok aç olmamalıdır. Uygulama öncesi en az 3 saat önceden yeme içmenin kesilmesi yeterli olacaktır. En az 24 saat öncesinden eğer kişi yapabilecek ise 3 gün öncesinden başlanarak hayvansal gıda alınmaması önemlidir. 24 saat öncesinden cima (cinsel birliktelik) yapılmamalıdır. Ayrıca hacamat yaptıracak olan kimseler kan sulandırıcı türündeki ilaçları kullanıyorlarsa, hacamat sırasında vücuttan gereksiz miktarda kan akıtılmaması için bu ilaçları kullanmayı 2 gün evvelinden kesmek zorundadır

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