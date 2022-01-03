2022 Ocak ayı hacamat günleri nelerdir?

Hacamat, deri üzerinden ufak çizikler atılarak vakum yolu ile kan alınma işlemine denir. Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin hacamatı, hem hastalıklardan korunma hem de tedavi amaçlı yaptırdığını ve hacamatı tavsiye ettiğini bilmekteyiz. Peki, ocak ayının hacamat günleri hangileridir?

Hacamat, iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden bardak veya boynuzla alınır. Hacamat tedavisi çok uzun zaman önceden beri var olan bir tedavidir. Hacamat yaptırmak birçok hastalığın önlenmesine ve iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Ocak ayında hacamat yaptırmak isteyen kişiler hacamat günlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

2022 Ocak hacamat günleri nelerdir?

Yeşil olarak işaretlenenler Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin hacamat yaptırdığı günlerdir. Mavi olarak işaretlenen günler ise hacamat yapabileceğiniz günlerdir. Kırmızı olarak işaretlenen günler ise hacamat yapmamanız gereken günlerdir.

Hacamatın faydaları nelerdir?

1- Kireçleme, bel tutulması, baş ağrısı, eklem ağrısı, boyun ve bel fıtığına bağlı ağrılarının giderilmesi hacamat faydaları arasındadır.

2- Hacamat yaptırmak doğal kortizonu yükseltir. Bu da ağrıların yok olmasına sebep olur.

3- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücudun direncini arttırır.

4- Tansiyonun dengelenmesinde faydalıdır

5- Kalp damar rahatsızlığı ve damar sertliğine iyi gelir.

6- Düzenli hacamat olmak dokularda biriken gaz ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

7-Hacamat kan üretimini düzenler.

8-Göze canlılık verir, gözün görme kabiliyetini artırır. Başından hacamat olan bir insan bunu hemen fark eder. Çünkü hacamatın etkisi hemen zuhur eder

9-Psikolojik ve sinirsel hastalıkların tedavisinde yardımcı olur.

10-Karaciğer ve dalaktaki hastalıkların tedeavisinde yardımcı olur.

11-Tansiyon, Migren, bel fıtığı, psikolojik hastalıklar, depresyon, düşük yaşam enerjisi (Qi) eklem ve romatizma ağrıları için birçok ilaçtan daha tesirli olup ilaçlar gibi hiç bir yan etkisi de yoktur.

12-Kısırlık, üreme problemleri ve libido kaybı gibi sorunların tedavisinde kullanılır.

13-Hacamat kas ve bağ dokusundaki esnekliği arttırır.

14-Kılcal damarlarda oluşan tıkanıklığı açar.

15-Yüksek tansiyonu düşürür.

16-Zayıflamış organ fonksiyonlarını geri kazandırır.

17- Eklem ve kasları rahatlatıp bu bölgelerde görülen ağrıları geçirir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.