2021,2020'den 'çok daha ölümcül' olacak

Yüksek ve üst-orta gelirli ülkeler dünyadaki aşıların yüzde 83'ünü alırken, düşük ve alt orta ülkeler dünya aşılarının yalnızca yüzde 17'sini aldı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüs salgınının ikinci yılının geçen yıla göre daha fazla insanı öldürmeye hazır olduğu konusunda uyardı.Hindistan başta olmak üzere diğer ülkelerde de endişeli bir durumun varlığına dikkat çekilen değerlendirmede yıkıcı bir salgından söz edilirken birkaç ülkenin de umut verici bir aşamada bulunduğunun altı çizildi.

İkinci yıl da sıkıntılı geçecek

Covid-19 salgını, Aralık 2019'un sonundan bu yana dünya çapında en az 3,3 milyon insanı öldürdü ve varyantların ortaya çıkması ve ülkeye bağlı olarak aşılama kampanyalarının düzensiz ilerlemesi endişelenmenin sürmesine neden oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün patronu Tedros Adhanom Ghebreyesus'a göre pandeminin ikinci yılı "ilkinden çok daha ölümcül" şekilde bir aşama gösterecek.

Aşılamada hız önemli

Le Matin'de yapılan değerlendirmede, pandemi sürecinde aşılama devam ederken aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ve toplumun aşı hususundaki beklentilerinin tam istenen ölçüde ve verimli sağlanamadığına vurgu yapan sağlıkçılar da global anlamda bir operasyonun, yani aşılama hızının, sürmesinin önümüzdeki süreci belirlemede daha etkin olacağı hatırlatmasında bulundular.

Bunun yanısıra Rusya'nın geliştirdiği aşının devreye girmesi, BionTech'in gerek tedarik gerekse aşılamada herhangi bir anormallik olmayacağına dair yorumları da pozitif bir tablo çizdi.

ABD-Brezilya ve Hindistan ölümde önde

Amerika Birleşik Devletleri (584.000'den fazla ölüm), Brezilya (430.000'den fazla), Hindistan (258.000'den fazla), Meksika (219.590) ve Birleşik Krallık'tan (127.640) önce pandeminin en çok yasını tutan ülke olmaya devam ediyor.

DSÖ patronu ülkeleri, çocukları ve ergenleri Covid'e karşı aşılamaktan vazgeçmeye ve böylece yoksul ülkelere yeniden dağıtmak için Covax sistemine verilen dozları bağışlama çağrısında bulundu.Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir basın brifinginde, her şey yolunda giderse, salgının ikinci yılının "çok daha ölümcül" olacağını vurguladı.

Rus aşısı Hindistan'da

Öte yandan Rus Sputnik V ile aşılama Hindistan'da başladı. Aşının gelişimini kısmen finanse eden ve üretim anlaşmalarını yurt dışında müzakere eden Rus egemen varlık fonu (RDIF) yaptığı açıklamada "Sputnik V Hindistan'da kullanılan ilk yabancı yapım aşı oldu" yorumunu yaptı ve ilk enjeksiyonların ilk aşı grubunun 1 Mayıs'ta gelmesinden sonra Haydarabad'da yapıldığını, ikinci aşının Sputnik V partisinin hafta sonuna kadar ulaşması gerektiğine dikkati çekti.Koronavirüs salgını, başta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere dünya genelinde üst üste ikinci hafta için yavaşladı.

Düşük ve orta gelirli ülkeler aşının yüzde 17'sini aldı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dün yaptığı değerlendirmede ise, "Yüksek ve üst-orta gelirli ülkeler dünyadaki aşıların yüzde 83'ünü alırken, düşük ve alt orta ülkeler dünya aşılarının yalnızca yüzde 17'sini aldı.Bu küresel dengesizliği gidermek çözümün temel bir parçasıdır, ancak tek kısmı ve acil bir çözüm değildir. Pek çok hastalık için birçok aşıya sahibiz, ancak her biri için hala aşıların ve halk sağlığı önlemlerinin bir kombinasyonuna ihtiyacımız var. Aynısı COVID-19 için de geçerlidir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.