2 yeni araştırma: D vitamini COVID veya solunum yolu enfeksiyonlarından korumuyor

İki yeni, büyük klinik araştırmaya göre, D vitamini takviyelerinin, mevcut vitamin seviyeleriniz düşük olsa bile, COVID-19 enfeksiyonunu veya soğuk algınlığı veya grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarını önlemesi olası değildir

Birleşik Krallık'ta pandeminin yüksekliği sırasında yapılan bir çalışma kapsamında, D vitamini eksikliği olan 3.100 kişiye, takviyenin bir koronavirüs veya solunum yolu enfeksiyonunu önleyip önleyemeyeceğini görmek için düşük veya yüksek dozda vitamin verildi. Medimagazin'de yer alan habere göre, çalışma yazarı Dr. Adrian Martineau, her iki dozda da D vitamini takviyesinin "tüm nedenlere bağlı akut solunum yolu enfeksiyonları (ARI) riskinde azalmaya veya özellikle COVID-19 risk veya ciddiyetinde azalmaya yol açmadığını" açıkladı.

Yine pandemi sırasında yapılan ikinci bir çift kör, randomize klinik çalışma, D vitamininin Covid ve solunum yolu hastalıklarının önlenmesi üzerindeki etkisini test etmek için 34.000'den fazla Norveçliye morina karaciğeri yağı veya plasebo verdi. Morina karaciğeri yağı doğal olarak düşük dozlarda D vitamini ile birlikte A vitamini ve omega-3 yağ asitleri içerir.

İngiliz Tıp Dergisi Çarşamba günü her iki çalışmayı da yayınladı.

D vitamini, COVID veya solunum yolu enfeksiyonlarını önlemiyor

Araştırmanın yazarı Dr. Arne Søraas, "Genel olarak insanlar için D vitamini takviyesinin COVID-19'u, ciddi COVID-19'u veya semptomatik akut solunum yolu enfeksiyonlarını önlemediği ana çıkarımdır. Hiçbir çalışmada D vitamini takviyesinden sonra herhangi bir önleyici etki bulunamadı." dedi.

Her iki çalışmanın bulguları, sağlık profesyonellerine günde 4.000 IU D vitamini veya plasebo verildiği 2020 yılında Mexico City'de yapılan bir araştırmayla zıt görünüyor. Araştırmacılar sadece bir ayda vitaminin koruyucu etkisini buldular. Martineau, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da devam eden iki klinik araştırmanın daha fazla veri ekleyeceğini söyledi.

Her iki yazar da çalışmaların aşılar yaygın olarak bulunmadan önce yapıldığını belirtti. Søraas, "Aşılamanın muhtemelen COVID-19'u hiç önlemeyen D vitamininden çok daha etkili olduğundan tamamen emin olabiliriz" dedi. .