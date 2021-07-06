16 saniyede 1 bebek ölüyor

Her yıl tahminen 2,6 milyon ölü doğum oluyor. Ölü doğumların yüzde 98'i düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşiyor

28 haftalık hamilelikten sonra doğumdan önce veya doğum sırasında ölen bir bebek ölü doğum olarak sınıflandırılıyor.

Her yıl 16 saniyede 1 olmak üzere yaklaşık 2 milyon ölü doğum gerçekleşmekte. Tüm ölü doğumların yüzde 40'ından fazlası doğum sırasında meydana gelmekte.

Hamilelik veya doğum sırasında ölü doğum yaşamak, küresel gündemlerde, politikalarda ve finanse edilen programlarda yeterince ele alınmayan bir trajedi. Kadınlara, özellikle ailelerine, anne depresyonu, finansal sonuçlar ve ekonomik perküsyonlar ile damgalanma ve tabu gibi psikolojik maliyetler de yüklenmektedir.

2030'a kadar düşürme planı

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi sitesindeki bilgiye göre; 2014 yılında, Dünya Sağlık Asamblesi, 2030 yılına kadar her ülkede toplam 1000 doğum başına 12 veya daha az ölü doğum küresel bir hedef içeren Her Yeni Doğan Eylem Planını onayladı. 2019 yılına kadar 128, çoğunlukla yüksek ve orta gelirli ülke bu hedefe ulaşmıştı, ancak birçok ülke ulaşamadı. Tüm ölü doğumların yaklaşık yüzde 84'ü düşük ve düşük orta gelirli ülkelerde meydana geliyor ancak hassas gruplar ve etnik azınlıklar içindeki yüksek gelirli ülkelerde de yüksek ölü doğum oranları gözlemlenmekte.

Her yıl tahminen 2,6 milyon ölü doğum oluyor. Ölü doğumların yüzde 98'i düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşmekte ve Tüm ölü doğumların yarısı doğum ve doğum sırasında gerçekleşirken çoğu önlenebilir koşullardan kaynaklanıyor.

Ölümler en aza indirilebilir

Hamilelik ve doğum boyunca kaliteli sağlık hizmeti ile çoğu ölü doğum önlenebilir. Ölü doğumun başlıca nedenleri arasında gebelik ve doğumla ilgili komplikasyonlar, uzun süreli gebelik, sıtma, sifiliz ve HIV gibi anne enfeksiyonları, özellikle hipertansiyon ve diyabet gibi anne sorunları ve fetal büyüme kısıtlaması (doğmamış bir bebek büyüme potansiyeline ulaşamadığında) yer alır. ve bu nedenle olması gerekenden daha küçük). Yüksek gelirli ülkelerde ulusal olarak bildirilen ölü doğumlarınyüzde 10'undan azından konjenital anormallikler sorumlu ve düşük gelirli ortamlardaki kesin oran, teşhisteki sınırlamalar nedeniyle bilinmemekte. Annenin yaşı ve sigara kullanımı ile ilgili faktörler de annede hastalık ve ölü doğum riskini artırabilir.

İstenmeyen gebelikler

İstenmeyen gebeliklerden kaçınmak için aile planlaması, hamilelik öncesi ve sırasında sağlıklı beslenme, kaliteli ve saygılı doğum öncesi ve ebeler de dahil olmak üzere yeterli vasıflı sağlık personeli dahil doğum bakımı ile ölü doğumlar önlenebilir.Gebelikte frengi tedavisi ayrıca tahmini 200.000 ölü doğumu önleyebilirken, fetal kalp hızı izleme ve doğum gözetimi ve gerektiğinde hızlı müdahaleler, 832.000 intrapartum ölü doğumu önlemek ve yenidoğan ölümlerini azaltmak için çok önemli.

Sosyal ve ekonomik belirleyiciler etken

Ölü doğumlar, sağlığın olumsuz sosyal ve ekonomik belirleyicileri ile güçlü bir şekilde bağlantılı. Önleme ve duyarlı bakımın, anne sağlığı bakımının sürekliliği boyunca ve ötesine entegre edilmesi gerekir. Bu, ölüm durumunda saygılı ve destekleyici bakımı içerir.Kadınların ve topluluklarının deneyimlerini ve seslerini dinlemek, ölü doğumla ilişkili damgalanma sorunlarının ele alınmasına yardımcı olmak için çok önemlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.