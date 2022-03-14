14 Mart Tıp Bayramı nedir? Tıp Bayramında doktorlar çalışıyor mu?

Sağlığımız için gece gündüz çalışan doktorlar ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı, mart ayının gelmesiyle birlikte araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok kişi Tıp Bayramı’nın neden 14 Mart’ta kutlandığını araştırıyor. Peki, 14 Mart Tıp Bayramı nedir ve neden kutlanır?

Tıp Bayramı ile ilgili olarak birçok konu merak ediliyor. 14 Mart Tıp Bayramını kimler kutlar? Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı? Tıp Bayramı evrensel mi? Sorularının cevapları arama motorlarında aranmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

14 Mart Tıp Bayramı nedir?

Tıp Bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür.

Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı?

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır. İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

14 Mart Tıp Bayramını kimler kutlar?

1919 yılından başlayan kutlamalarda doktor, hemşire, ebe gibi tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlanır.

Tıp Bayramında doktorlar çalışıyor mu?

Mart gününde doktorlar hastanelerde görevleri başındadır. Doktorlar için bugün resmi tatil değildir. Ancak 14 Mart günü sadece bazı tıp fakülteleri tatil kararı alabilir.

Tıp Bayramı evrensel mi?

Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır. .