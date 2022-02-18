13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1’i kanser ilacı olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Bakan Bilgin, bu ilaçlardan 9’unun yerli üretim olduğunu ifade etti.