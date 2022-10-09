10 kişiden yedisi pazar sendromu yaşıyor

Pazar sendromu, kişinin bir sonraki hafta yapacak işlerini, ertesi sabah erken kalkacağını düşünmesiyle yaşadığı anksiyete olarak tanımlanabiliyor

Britanya'da yapılan bir anket 10 kişiden yedisinin “pazar sendromu” yaşadığını gösterdi.

The Independent'ta yer alan habere göre, gelecek haftanın yarattığı gerilimin pazar günleri hissedilmesi olarak bilinen “pazar sendromu”nu 10 kişiden 7'sinin yaşadığı tespit edildi. Ankete göre gençlerde pazar sendromu yaşama sıklığı arttı.

4 bin kişinin katıldığı ankette katılımcıların yüzde 67'si pazar sendromu yaşadığını söylerken bu oran 18-24 yaş arasında yüzde 74 oldu.

Pazar sendromu, kişinin bir sonraki hafta yapacak işlerini, ertesi sabah erken kalkacağını düşünmesiyle yaşadığı anksiyete olarak tanımlanabiliyor.

Anketi Britanya'da Sağlık İyileştirme Ofisi gerçekleştirdi.