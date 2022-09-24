1 böbrek 1 milyon dolar!

Siber suçlarda 'pes' dedirten yeni bir olay daha yaşandı. Çaresiz insanları hedef alan dolandırıcılar, Google reklamlarını kullanarak kişileri 1 milyon dolara böbreklerini satmaya ikna ediyor ve kayıt ücreti topladıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamıyor.

Dolandırıcılar her geçen gün farklı yöntemlerle binlerce insanın canını yakmaya devam ediyor. Son olarak İngiliz basınının duyurduğu bir haber 'pes' dedirtti. Maddi zorluklar yaşayan çaresiz insanları hedef alan dolandırıcılar, bu kişilerin dikkatini Google reklamları ile çekiyor, insanları 1 milyon dolara böbreklerini satmaya ikna ediyor. Olay, adı geçen doktorlardan birinin bilgilerini bir hastayla paylaşmasıyla ortaya çıkarken, insanların sağlıklarını hedef alan dolandırıcılık yöntemi de ‘yok artık' dedirtti.

Siber suç çetesinin, gerçekçi gözükebilmek için sahte doktor ve hastane adlarını kullandığı da ortaya çıktı.

HİNDİSTAN'DAKİ HASTANEYE YÖNLENDİRİLİYOR

Dolandırıcıların, hastane olarak Hindistan'daki Bangalore Baptist Hastanesi'ne yönlendirildiği belirlendi. Burada bir doktorun ameliyatta bulunacağı ve insanlara böbrekleri karşılığında tam 1 milyon dolar ödeneceği vaat edildi.

Polise göre, sanıklar Bengaluru'daki tanınmış hastanenin sahte web sitesini oluşturdu ve böbreklerini satmak isteyenlerden kayıt ücreti olarak 295 sterlin (yaklaşık 6 bin TL) ila 2340 sterlin (yaklaşık 47 bin TL) arası ücretler topladı.

POLİSTEN UYARI GELDİ

Ancak 1 milyon dolar karşılığı böbreklerini satmak isteyenler, yatırdıkları paraları bir daha alamazken, olayın ortaya çıkmasının ardından birçok kişinin de mağdur olduğu belirlendi.

Hindistan polisi, başta Google reklamları olmak üzere sahte web siteleri üzerinden organ satışı yapılmasının son derece yanlış olduğunu belirtirken, hukuksal sürecin başlatıldığını duyurdu. Polis, internet kullanıcılarını son dönemde artan siber suçlara karşı dikkatli olması konusunda da uyardı. .