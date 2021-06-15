1.5 milyon kişi 'şekerden' ölüyor

Türkiye’de 20-79 yaş aralığında yaklaşık 7 milyon diyabet hastası bulunuyor. Dünya genelinde 1.5 milyondan fazla insan ise bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor

Diyabet global açıdan çok büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Uluslararası Diyabet Federasyonu, dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin ediyor.Diyabet görülme prevalansı epidemik oranlara ulaşmıştır ve 2035 yılına kadar bu rakamın 592 milyon olması beklenmektedir. Yaşlanan nüfus, kentleşme ve değişen yaşam tarzları diğer kronik hastalıklarla birlikte diyabet epidemisini de hızla artırmaktadır.

7 milyon hasta var

Sağlık Bakanlığı,Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından diyabet prevalansı hakkında yayımlanan güncel veriler, Türkiye'de 20-79 yaş aralığında yaklaşık 7 milyon diyabet hastası olduğunu ve bu rakamın toplam yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15'ine denk geldiğini göstermektedir.

Pankreas ve insülin üretimi

Diyabet, pankreasın yeterince insülin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalık. İnsülin kan şekerini düzenleyen bir hormon. Hiperglisemi veya yüksek kan şekeri, kontrolsüz diyabetin yaygın bir etkisidir ve zamanla vücudun birçok sisteminde, özellikle sinirlerde ve kan damarlarında ciddi hasara yol açar.

1,5 milyonu geçen ölüm

2014 yılında 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin yüzde 8.5'i diyabet hastasıydı. 2019'da diyabet, 1,5 milyon ölümün doğrudan nedeniydi. Diyabetin neden olduğu ölümlerin daha doğru bir resmini sunmak için, bununla birlikte, kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek hastalığı ve tüberküloz yoluyla optimalden yüksek kan şekerine bağlı ölümler eklenmeli. 2012'de (mevcut en son verilerin yılı), yüksek kan şekeri nedeniyle 2,2 milyon ölüm daha meydana geldi.

Erken ölüm oranı düştü

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi sitesindeki verilere göre; 2000 ile 2016 yılları arasında diyabetten kaynaklanan erken ölümlerde %5'lik bir artış oldu. Yüksek gelirli ülkelerde diyabete bağlı erken ölüm oranı 2000'den 2010'a düştü, ancak 2010-2016'da arttı. Düşük orta gelirli ülkelerde diyabete bağlı erken ölüm oranı her iki dönemde de arttı.

Buna karşılık, bulaşıcı olmayan dört ana hastalıktan (kardiyovasküler hastalıklar, kanser, kronik solunum hastalıkları veya diyabet) herhangi birinden 30 ila 70 yaşları arasında ölme olasılığı 2000 ve 2016 yılları arasında küresel olarak yüzde 18 azaldı.

Sağlık yönünden etkileri

Zamanla diyabet kalbe, kan damarlarına, gözlere, böbreklere ve sinirlere zarar verebilir.

Diyabetli yetişkinlerde kalp krizi ve felç riski iki ila üç kat daha fazladır.

Azaltılmış kan akışıyla birleştiğinde, ayaklardaki nöropati (sinir hasarı), ayak ülseri, enfeksiyon ve nihai olarak uzuv amputasyonu ihtiyacını artırır.

Diyabetik retinopati, körlüğün önemli bir nedenidir ve retinadaki küçük kan damarlarında uzun süreli birikmiş hasarın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Diyabet, küresel körlüğün yüzde 2,6'sının nedeni .

Diyabet, böbrek yetmezliğinin önde gelen nedenleri arasındadır.

Tip 1 diyabet

Tip 1 diyabet (önceden insüline bağımlı, juvenil veya çocuklukta başlayan olarak biliniyordu) yetersiz insülin üretimi ile karakterizedir ve günlük insülin uygulamasını gerektirir. Ne Tip 1 diyabetin nedeni ne de onu önlemenin yolları bilinmemektedir.Semptomlar aşırı idrar atılımı (poliüri), susuzluk (polidipsi), sürekli açlık, kilo kaybı, görme değişiklikleri ve yorgunluğu içerir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir.

Tip 2 Diyabet İçin Ana Risk Faktörleri: Obezite,Sağlıksız beslenme, Hareketsiz yaşam, Yüksek tansiyon, Aile öyküsü

Tip 2 Diyabetin Belirtileri:Ağız kuruluğu ve aşırı su içme ihtiyacı duymak,Sık idrara çıkmak, Kilo almak veya zayıflamak,Bulanık görmek



Tip 2 Diyabetten Korunma Yolları:Sağlıklı ve dengeli beslenin,Hareket edin, Fazla kilolarınızdan kurtulun,Stresten uzak durun,Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakın,

Yeterli ve düzenli uyuyun,Sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.