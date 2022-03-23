Konut fiyatları neden artıyor?

Son dönemde en fazla artışın yaşandığı sektör olan konut sektöründe yaşanılan temel sorunları İstanbul Emlak Brokerleri İsletme Kulübü Kooparatifi (İSTEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan Timetürk'ten Dr. Seyfi Akil’e değerlendirdi.

Konut fiyat artışlarını değerlendiren Özcan, "Gelişen olayları ve piyasada yaşananları artık bizde anlayamıyoruz" dedi.

Dr. Seyfi Akil: Ulvi Bey röportajı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.Öncelikle sizi tanımak isteriz. Kendinizden bahseder misiniz?

Ulvi Özcan: 1967 Istanbul Şile doğumluyum.1995 yılından beri emlak sektöründeyim. Çesitli STK'larda görev yaptım. 1999-2009 yılları arasında İTO Meclis üyeliği yaptım.

S.A: Yaklaşık 3 yıl önce sektörde faaliyet gösteren sektör temsilcileri biraraya gelerek İSTEB kuruldu.Biraz bize bu oluşumdan bahseder mısınız?

U.Ö: Geçtiğimiz günlerde 3 yaşını kutladık.25 ortak olarak faaliyete başladık.Şuanda farklı bölgelerde faaliyet gösteren arkadaşlarla yola çıktık.Pazarda güçlenmek, sektördeki sorunları dillendirmek için bu kooparatifi kurduk.

FİYAT ARTIŞLARINA BİR ANLAM VEREMİYORUM

S.A : Sektördeki sorun demişken en büyük sorun fiyat artışı.Siz son dönemde konuttaki bu artışı neye bağlıyorsunuz?

U.Ö: Konut piyasasında yaşananlara bizde anlam veremiyoruz,bizimde aklımız almıyor bu yaşanlari. Bunun çok sebepleri var. Faizlerin düşmesiyle sektör ciddi talep gördü. Fiyatlar yükseldi, satış adetleri arttı.

"GÜVENSİZLİK BU SEKTÖRÜN SEVMEDİĞİ BİR DURUM"

S.A : Şu anda piyasada en büyük sorun güvensizlik ortamı ve belirsizlik.Bu durum gayrimenkul sektörü için de geçerli diyebilir miyiz?

U.Ö: Kesinlikle. Güvensizlik ortamı özellikle bu sektörün hiç sevmediği bir ortamdır. Bu süreçte talep arttı, insanlarda ev alamayacam kaygısı oluştu.

S.A : Bu düşünceyi tetikleyen unsurlar oldu mu peki piyasada ?

U.Ö: Tabiki var. İlk unsur ülkeye çok fazla yabancı gelmesi dolayisla barınma isteğinin artması. Bir başka unsur buna bağlı olarak döviz kuru artınca bizim alim gücümüzün düşmesi.. Başka bir önemli unsurda Borçlar Kanununda yapılan düzenleme önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

"KONUT KREDİLERİ PİYASAYI BELİRLİYOR"

S.A : Biz son dönemde faizlerin ve kredilerin öne çıktığı bir süreç yaşadık. Bu degiskenler sektörü nasıl etkiledi ?

U.Ö: Aklımın aldığı tek bir konu var o da bu. Konut kredisi eskiden çok belileyiciydi. Bugün içinde bulunduğumuz durum biraz farklı. TL'nin değer kaybı, döviz kurunda hareketlilik bu sektöre yönelimlere ortam hazırladı diyebiliriz.

SEKTÖRDE KOOPARATİF KRİZİ ÇÖZER Mİ

S.A : Son zamanlarda sektördeki firmalarda kooperatifçiliğin arttığını görüyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz?

U.Ö: Doğru zamanda doğru bir soru sordunuz.Özellikle müteahhitlerin artan maliyetler karşısında zorlandığı bir süreç yaşıyoruz Buda birlik olmaya itti. Yapı kooperatifte yaşanan sorunlar Türkiye' de olumsuz bir hikaye oluşturdu. Parasız müteahhitler kooparatif adı altında faaliyet yaptı. Herşeyden önce bir maaduriyet yaşanmaması için herseysen önce ben tüketicileri bilinçli olmasını istiyorum.

S.A: Ulvi Bey bu keyifli sohbet için, değerli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederim.

U.Ö: Ben teşekkür ederim. Bende çok keyif aldim.

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