Araştırmacı yazar Agil Alesger: 'Ermenistan tarafı ders almış değil'

Azerbaycan-Ermenistan arasında 44 gün süren Karabağ Savaşı’nın Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanmasının üzerinden bir yıl geçti. Araştırmacı yazar, Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu başkanı Agil Alesger, geçen bir yıllık süreci Timeturk için değerlendirdi

Azerbaycan'dan araştırmacı yazar Agil Alesger, Karabağ zaferinin birinci yıldönümü Azerbaycan ve Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanırken, geçen bir yıllık süreci Timetürk'e değerlendirdi. Alesger'in 44 gün süren Karabağ Savaşı'ndaki zaferin önemine ilişkin yaptığı değerlendirme:

Zafer sonrası büyük değişim

Azerbaycan'ın 44 günlük savaşta elde ettiği zafer gerçekten de bölgedeki düzeni ciddi şekilde değiştirdi. Bu zafer, bölgede yeni dengelerin oluşmasına ve bölge ülkeleri arasında anlaşmazlıkları sonlandırarak çok taraflı iş birliği için imkanların oluşmasına zemin hazırladı.

Türkiye'nin desteği

Elbette bu zaferin elde edilmesinde Türkiye'nin manevi desteği de mutlaka belirtilmelidir. Türkiye'nin Azerbaycan'a net şekilde desteğini ifade etmesi, büyük güçler karşısında Azerbaycan'ın yanında yer alması, toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlamamızda büyük önem taşıdı.

“Ermenistan tarafı ders almış değil”

Savaştan sonra Türkiye ile Azerbaycan'ın teklif ettiği altılı format bölgede yeni gelişim dalgası yaratacak. Fakat Ermenistan henüz savaştaki yenilgisinden ders almış değil. Aynı zamanda, Gürcistan ve Rusya arasındaki sorunlar da altılı platform teklifinin gerçekleşmesini geciktiriyor.

İran'ın rahatsızlığı

İran'la ilgili ise şunu söyleyebilirim ki, Tahran, Azerbaycan'ın zaferinden en çok üzüntü duyan ülke gibi davranıyor. Hatırlarsınız, İran'ın Azerbaycan arazilerinden yasa dışı yollarla Ermenistan'a ve Karabağ'daki Ermenilere gizli yardım etmesi iki ülke arasında krize yol açmıştı. Fakat Azerbaycan, haklı tutumundan taviz vermedi ve İran geri çekilmek zorunda bırakıldı. Tüm bunları göz önünde bulundurarak İran'ın altılı platform teklifine sıcak bakmadığı kanaatine varıyoruz. Çünkü bu durumda Tahran, bölgedeki baskıcı tutumundan vazgeçmeli olacak. İran, Zengezur koridorunun açılmasından büyük endişe duyuyor.

Zengezur koridorunun önemi

Tüm bunlara rağmen Zengezur koridoru elbette kullanıma açılacak. Bu husustaki eminliğim, Rusya'nın da koridora ılımlı tavır sergilemesinden kaynaklanıyor. Durum böyleyken, Moskova'nın direktifi ile hareket eden Erivan'ın farklı bir tavır sergileyeceğini düşünemeyiz. Koridorun açılması ile birlikte Azerbaycan ve Türkiye arasında yeni ilişki dönemi de başlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.