Zafer Partisi'nde üst düzey istifa: Ümit Özdağ'ın azmettirdiği kişiler beni darp etti
Zafer Partisi kurucularından Soner Çam, Ümit Özdağ’ın azmettirdiği kişilerin kendisini darp ettiğini iddia etti.
2022-09-25 15:36:56
Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın azmettirdiği 20 kişinin saldırısına uğradıklarını duyurdu. Çam, Zafer Partisi'nden istifa ettiğini söyledi.
Çam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliği'nden ve parti üyeliğinden istifa ettim. Ümit Özdağ azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler." ifadesini kullandı.
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