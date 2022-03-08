Zafer Partisi'nde kavga! 'Senin de kasetlerini patlatmazsam adam değilim!...'

Siyasi partilerde kaset kavgası her geçen gün büyüyor. En son olarak Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde iki genel başkan yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, parti ve kavga edenlerin isimlerini vermeden, 'İki genel başkan yardımcısının yumruk yumruğa girdiğini, birinin diğerine “Senin de kasetlerini patlatmazsam adam değilim!” dediğini yazdı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "Kendisini muhalefet cephesinde konumlandırmış yeni kurulan bir parti..." diyerek ismini paylaşmadığı bir partinin kurmayları tarafından yapılan toplantıda yaşanan skandal bir olayı aktardı. Pehlivan, yumruklu kavganın çıktığı söz konusu toplantıda, “Senin de kasetlerini patlatmazsam, ben de adam değilim!” tehdidi savrulduğunu iddia etti. İşte Pehlivan'ın isim vermeden kaleme aldığı o yazı ve verdiği ipuçlarından çıkan parti ve kavga eden isimler...

- İki genel başkan yardımcısı yumruk yumruğa birbirine giriyor. Ve biri diğerini herkesin önünde ‘Senin de kasetlerini patlatmazsam, ben de adam değilim!' diyerek tehdit ediyor. O anlara tanık kimse sesini çıkarmıyor...

İnsanın tüylerini ürperten iddialar...

- Bir değil, iki değil, üç değil... Kurucularından genel başkan yardımcılarına kadar o partinin ağır topları üst üste istifa ediyor. Neden? Parti yönetimine sorsanız ‘Beklediğimiz gelişmeler, bir klikti onlar, ayıklandılar' diyor. İstifa edenlerin bazılarına kulak kabarttığınızda ise insanın tüylerini ürperten iddialarla karşı karşıya kalıyorsunuz.

Genel Başkan Yardımcısı'nı o kirli tezgah istifa ettirdi

- Bir üst düzey yönetici, partideki tüm görevlerinden sessiz sedasız ayrıldı. Konuşulan o ki istifaya giden yolda çok kirli bir tezgâh vardı. Zira başka partiden bir siyasetçiyle ilişkisi olduğu dedikodusu parti içinde yayılmıştı. Bu duruma karşı destek beklerken, o kişi, genel başkanından ‘Senin cinsel içerikli yazışmaların ve kasetin var mı?' diye telefon alacaktı.

Genel Başkan odalarındaki saatlerde 'böcek' mi var?

Parti genel başkan yardımcılarının odasına takılan saatler içinde 'böcek' olduğunu düşünenlerin sayısının arttığını söyleyen Pehlivan, olayın failinin bir genel başkan yardımcısı olduğunu da ekledi. “Herkes tek bir ismi işaret ediyordu” diyen Pehlivan, o genel başkan yardımcısının daha önce verdiği bir demeçteki, “Aylardır üzerinde çalıştığım bir sistemle WhatsApp mesaj içeriklerini değiştirebiliyoruz” ifadesini hatırlattı.

O Parti Zafer Partisi, o Genel başkan Yardımcısı Adem Taşkaya mı?

Barış Pehlivan ismini vermedi ancak, yazıda yer verdiği WhatsApp açıklamasını yapan kişi aynı zamanda adli bilişim uzmanı olan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'dan başkası değildi. Böylece kavgaya karışan isimlerden birinin Taşkaya olabileceği ihtimali doğdu. Zafer Partisi'nden bugüne kadar 3 genel başkan yardımcısı istifa etti. O isimlerden hangisinin kavganın diğer tarafı olduğu ise merak konusu oldu. .