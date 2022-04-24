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Yuvarlak masada 3'üncü kez buluştular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde 3'üncü kez bir araya geldi.

35 Dakika Önce
2022-04-24 23:28:13
Yuvarlak masada 3'üncü kez buluştular

En son 27 Mart'ta bir araya gelen 6'lı ittifakın liderleri, bu sefer Demokrat Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen çalışma yemeğinde 3'üncü kez yuvarlak masa etrafında buluştu. Liderler, Demokrat Parti Genel Merkezi'ne saat 19.00'dan sonra sırayla geldi. Uysal, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı. 6 muhalefet partisi lideri toplantıdan önce birlikte iftar yaptı.

6 liderin 20.25'te başlayan toplantısı devam ediyor. Basına kapalı devam eden toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. DHA .

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