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Yunan Bakan Dendias, Çavuşoğlu ile kucaklaşmasını anlattı
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Yunan Bakan Dendias, Çavuşoğlu ile kucaklaşmasını anlattı

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, mevkidaşı Çavuşoğlu ile kucaklaşmasını anlattı. Yunan Bakan, geçen nisanda Ankara’daki gergin basın toplantısına atıf yaparak, “Çavuşoğlu’nun, ‘çekişmenin’ şahsi samimiyetini etkilemediğini göstermek için benimle kucaklaştığını sanıyorum” dedi.

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05.06.2021 10:29:35
Yunan Bakan Dendias, Çavuşoğlu ile kucaklaşmasını anlattı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 31 Mayıs'taki Atina ziyaretinden sonra ilk kez konuştu.

Dendias, ortamın 15 Nisan'daki Ankara ziyaretinden farklı olmasının kimseyi yanıltmaması gerektiğini söyledi. Dendias, Patras şehrinde düzenlenen bir panelde, Çavuşoğlu ile Atina'da kucaklaşması hakkında “20 yıldır dost olduğumuzu hiçbir zaman gizlemedim. Çavuşoğlu'nun, Ankara'daki basın toplantısındaki ‘çekişmenin' şahsi samimiyetini etkilemediğini göstermek için benimle kucaklaştığını sanıyorum” dedi.

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“Bu da büyük bir ilerlemedir”

Dendias, “Dostun, şahsi ilişkin olan bir kişiyle konuşmak her zaman daha kolaydır. Ancak Atina'daki ortamın, Ankara'dakinden farklı olması nedeniyle yanılgıya düşmemeliyiz. Hiçbir şey toz pembe değil. Türk-Yunan anlaşmazlıklarının, sihirli bir değnek ile çözüldüğü yanılgısına düşmeyelim. Sorunlar yerinde duruyor. Ankara'da konuştuğumuz görüş ayrılıklarını Atina'da da konuştuk” ifadelerini kullandı.

Dendias, Çavuşoğlu'nun Atina ziyareti hakkında ayrıca, “Türk tarafının, sorunlarımızın, birbirine tamamen zıt yaklaşımlarımız bulunmasından bağımsız olarak, karşı tarafı (Yunanistan'ı kastediyor) tahriklere başvurmadan ve uluslararası hukuku çignemeden hareket etmesi gerektiğini anladığına inanıyorum. Bu da büyük bir ilerlemedir” diye konuştu. Dendias, 12 mil ile ilgili bir soruya, “Karasularımızı genişletme konusunu, ne Türkiye ne de başka bir ülke ile görüşürüz. Uluslararası hukuk ve deniz hukuku gereğince, karasularımızı 12 mile genişletmek egemenlik hakkımızdır” dedi

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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