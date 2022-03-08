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Yiğit Bulut: Soros destekli ve İsrail itmeli Zelenskiy, Ukrayna halkını ölüme götürüyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin ABD’li finansör George Soros tarafından desteklendiğini iddia etti.

35 Dakika Önce
2022-03-08 09:50:38
Yiğit Bulut: Soros destekli ve İsrail itmeli Zelenskiy, Ukrayna halkını ölüme götürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 12. gününde bir Twitter paylaşımında bulunan Bulut, "Zelenskiy'nin Ukrayna halkını ölüme götürdüğünü" iddia etti.

Yiğit Bulut paylaşımında, "Yarın Soros destekli, Ukrayna halkını ölüme götüren, İsrail itmeli Zelensky gerçeğini konuşalım, bir ülke ve halkı kullanılıp atılıyor, algılanana değil gerçeğe bakalım birlikte!!" ifadelerini kullandı. .

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