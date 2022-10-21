Yeşim Salkım, desteklediği partiyi açıkladı

Yeşim Salkım, İYİ Parti lideri Akşener'i kendisine yakın bulduğunu belirterek, 'TikTok videosu çekerek Z Kuşağı ile iletişim kuramaz' eleştirisinde bulundu.

Şarkıcı Yeşim Salkım, "Hangi partiyi ya da lideri destekliyorsunuz?" sorusuna "Meral Akşener'i kadın olduğu için yakın buluyor ve destekliyorum ama onun haricinde yok" cevabını verdi.

"BABAMI BİLE DİNLEMEZDİM, ONLAR KİM OLUYOR?"

Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programında konuşan Salkım, "Bizim ülkemizde son zamanlarda siyaset yapanı göremiyorum. Ya politika yapıyorlar ya kavga ediyorlar. TikTok videosu çekerek Z Kuşağı ile iletişim kuramaz siyasetçiler. Şu andaki kuşakla hiçbir siyasetçi iletişim kuramaz çünkü ele avuca sığan bir kuşak değil. Ben mesela babamın bile sözünü dinlemezdim. Beni yönetecek olanlar, babamın bile dinlemediğim sözünü dinleyeceğimi sanıyorlarsa yanılıyorlar" şeklinde konuştu. .