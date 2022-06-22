Yeni Akit yazarından Kılıçdaroğlu’na: Bir gün de SGK’ya baskın yap

Yeni Akit yazarı Akif Bedir, daha önce Millî Eğitim Bakanlığı, SADAT, TÜİK, Et ve Süt Kurumu'na giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “Bir gün de SGK’ya baskın yap” çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun “En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın” açıklamasını hatırlatan Bedir, “Siyasal bir kazanımın söz konusu olmadığı bu tür baskınlar günü kurtarmaktan başka bir işe yaramaz ve halk nezdinde itibar kaybına yol açtığı nettir” dedi.

Bedir, “Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na şöyle bir teklifte bulunuyorum. Aklın kesip, kendine güveniyorsan bir gün SGK'ya gel, otur yönetimden senin bıraktığın SSK ile şimdinin farkını dinle, anla ve çıktığında yorum yap.

Gör bakalım neler değişmiş, senin aile çiftliğin nerelere gelmiş, kimlere nasıl hizmet eder olmuş gör. İstersen SGK yönetiminden Lütfi Aydin beyefendi sana yönetim, gelişim, değişim ve farkındalık dersleri bile verebilir.” ifadelerini kullandı. .