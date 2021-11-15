DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Anket: En çok hangi yaş grubu kripto paraları tercih ediyor?
2021 hemşire atama kontenjanı | 40 bin sağlık personeli hemşire atama sayısı | Hemşire (Lise-Üniversite) kaç kişi atanacak?
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den HDP'ye övgü: 'Aldığı her oyun hakkını veren tek partidir'
'Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten rekor tazminat alacak'
2021 Sağlık personeli alımı kontenjan ve branş dağılımı | 40 bin atama (Hemşire-Ebe) kaç kişi alınacak?
Osman Öcalan öldü
AK Parti'de sürpriz görev değişimi
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
2021 Sağlık Bakanlığı atama branş ve kontenjan dağılımı atama sayısı | Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı (hemşire-ebe-tekniker-teknisyen) kaç kişi alınacak?
BAE'den sürpriz Türkiye kararı!
Yazar Atilla Yayla: CHP kapatılmalı!
Konut alacaklar dikkat! Üç kamu bankası faiz oranlarını düşürdü
Erdoğan'ın konutunu gözetlerken yakalanmışlardı! İlginç detay ortaya çıktı
Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları
Bulgaristan'da yapılan seçimlerde Türk aday kaçıncı oldu?

TIMETURK / POLİTİKA / Yazar Atilla Yayla: CHP kapatılmalı!

Yazar Atilla Yayla: CHP kapatılmalı!

Yeni Şafak yazarı Atilla Yayla 2013 yılındaki 'CHP kapatılmalı' başlıklı yazısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak CHP'nin tasfiye edilmesi şart.' dedi.

1 Saat Önce
2021-11-15 08:33:59
Yazar Atilla Yayla: CHP kapatılmalı!

Yeni Şafak yazarı Atilla Yayla 2013 yılında kaleme aldığı 'CHP kapatılmalı' başlıklı yazısını yeniden gündeme taşıdı.

Yayla, sosyal medya hesabı üzerinden yazısını paylaşarak, "CHP'nin mağdurlarıyla "helalleşmesi" imkansız ve de gereksiz. Sağlam ve sağlıklı bir demokrasi için CHP'nin tasfiye edilmesi şart. CHP kapatılmalı!" notunu düştü.

Başlıksız-1_61

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı 4 dakika 30 saniyelik bir videoyu, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" başlığıyla paylaşmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş