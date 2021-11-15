Yazar Atilla Yayla: CHP kapatılmalı!

Yeni Şafak yazarı Atilla Yayla 2013 yılındaki 'CHP kapatılmalı' başlıklı yazısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak CHP'nin tasfiye edilmesi şart.' dedi.

Yeni Şafak yazarı Atilla Yayla 2013 yılında kaleme aldığı 'CHP kapatılmalı' başlıklı yazısını yeniden gündeme taşıdı.

Yayla, sosyal medya hesabı üzerinden yazısını paylaşarak, "CHP'nin mağdurlarıyla "helalleşmesi" imkansız ve de gereksiz. Sağlam ve sağlıklı bir demokrasi için CHP'nin tasfiye edilmesi şart. CHP kapatılmalı!" notunu düştü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı 4 dakika 30 saniyelik bir videoyu, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" başlığıyla paylaşmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.