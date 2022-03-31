'Yavuz Ağıralioğlu CHP ve HDP'ye diyet olarak mı görevden alındı?'

İYi Parti'nin ağır toplarından Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'nın Meral Akşener tarafından görevlerinden alınması tepki topladı. Sosyal medyada yapılan eleştirilerde öne çıkan isim ise Yavuz Ağıralioğlu oldu. Ağıralioğlu'nun Meral Akşener tarafından, CHP ve HDP'ye diyet olarak görevden alındığı iddia edildi.

İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partinin ağır toplarından Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ı görevlerinden alması bugün kamuoyonda konuşulan konuların en başında geliyor.

Görevden almalarla ilgi sosyal medyada yapılan paylaşımlarda öne çıkan isim ise Yavuz Ağıralioğlu oldu. Yapılan yorumlarda, İYİ Parti'deki milliyetçi isimlerin tasifiye edildiği ileri sürülürken, Ağıralioğlu'nun ise Meral Akşener tarafından, CHP ve HDP'ye diyet olarak görevden alındığı iddia edildi.

Yavuz Ağıralioğlu'nun Genel Başkan Yardımcılığı görevinden almasıyla ilgili AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özal'dan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demirtaş'la kahvaltıya ses çıkarmayan ve şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'la yan yan durabilen Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'den farksızdır. HDP ile sözlü tartışmaya girince görevden alınmış. Oysa Yavuz Ağıralioğlu, HDP'li vekilin hakaretine bile cevap verememişti!" dedi.

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek de, yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti'de milliyetçiler tasfiye ediliyor. 2019'da kızları ile birlikte New York'ta “LGBT pride” yürüyüşüne katılan Bahadır Erdem, İYİ parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı oldu. Yavuz Ağıralioğlu liste dışı bırakıldı." yorumunda bulundu.

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin ise, "İYİ Parti'deki yönetim değişikliğini Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na örtülü methiyeler dizerek yorumlamak niye?

1- Bu partinin iç meselesi

2- Her iki isim de iktidara en az Bahadır Erdem kadar uzak.

3- Bu değişiklikten rahatsız olan partiden istifa eder. Ettiler mi?" ifadelerini kullandı.

İYi Parti'deki görevden almalara bir tepki de Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten geldi.

Cem Küçük, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP ve HDP'ye diyet olarak mı görevden alındı?

Bazı fikirlerine katılmasak bile Türkiye'nin milli konularında, özellikle PKK ve HDP konularında çok net duruşu olan bir isimdi.” dedi.

Milat gazetesi yazarı Serdar Arseven de, "Sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun yaşadığı... Sadece orada değil, bu ülkenin hemen her yerinde..

Liyakat cezalandırılır!" dedi.

İYİ Parti'deki görevden almalarla ilgili sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımdan bazıları ise şunlar:

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