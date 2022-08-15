''Yarından tezi yok Suriye’ye gideceğim, vatandaşlık almaya çalışacağım''

HaberTürk yazarı Altaylı, yazısında, “Karar verdim. Yarından tezi yok Suriye’ye gideceğim. Bir yolunu bulup Suriye vatandaşlığı almaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı sığınmacı ve göçmenlere yönelik politikasını eleştirdiği bugünkü yazısında “Karar verdim. Yarından tezi yok Suriye'ye gideceğim. Bir yolunu bulup Suriye vatandaşlığı almaya çalışacağım” diye yazdı.

“Çünkü ben de Türkiye'de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeliler gibi demokratik haklardan faydalanmak istiyorum” ifadelerini kullanan Altaylı “Bir Türk vatandaşı olarak sokağa çıkıp hükümetin ekonomi politikalarını tenkit etmeye, bu politikalar karşısında hakkımı aramaya kalksam başıma gelmedik iş kalmaz. Terörist ilan edilirim, yabancılarla işbirliği yapmakla itham edilirim, dış güçlerin adamı olmakla itham edilirim, Henri Barkey ile ilişkim olduğu bile söylenir” dedi.

Altaylı yazısına “Ama eğer Suriyeli isem hiç sorun yok. İstediğim gibi demokratik haklarımı arayabilirim. İzinsiz gösteri serbest. İzinsiz yürüyüş serbest. İzinsiz toplantı serbest. Bağırıp çağırıp toplu halde slogan atmak serbest. Hele hele ülkenin dış politikasındaki değişiklikleri beğenmiyorsam daha da öteye gidebilirim. Dışişleri Bakanını tehdit edebilirim. Türkiye'ye yöneten zihniyete küfür edebilirim. Yetmedi Türk bayrağı bile yakabilirim. En fazla içimizden biri göstermelik olarak yakalanır. Konu kapanır. Ne hükümet yanlısı medya, ne troller, ne başka birisi kimse gıkını çıkarmaz. Hatta kim bilir, bakarsınız 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamamız bile mümkün olur Suriye vatandaşı işçiler olarak. Bu yüzden Beşar Esad Bey lütfederse Suriye vatandaşı olmak istiyorum. Yemin ederim Suriye'de kalmak gibi bir niyetim yok. Sadece Türk demokrasisinin nimetlerinden faydalanmak istiyorum. Başka bir derdim yok” şeklinde devam etti. .