Yakınındaki isimler konuştu: Akşener Merkel olmak istiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in yakınındaki isimlerle görüşen Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Parti içinde Akşener'in Almanya şansölyesi Merkel olmak istediği konuşuluyor' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yakınındaki isimle görüştüğünü belirten Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Sarıkaya, görüştüğü ismin Akşener'in adaylık açıklaması hakkında, 'Millet İttifakı içinde yürütülen bir dizi politik satrancın ürünü' dediğini öne sürerken, İYİ Parti liderinin, "Almanya şansölyesi Angela Merkel olmak istediği" konuşuluyor.

Meral Akşener'in, “Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakanlığa adayım…” yönündeki açıklaması kulisleri hareketlendirdi. Söz konusu açıklamanın ardından Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Akşener'e yakın olduğunu öne sürdüğü isimle yaptığı görüşmeyi aktardı.

Sarıkaya," (Akşener'in) sözlerinin hemen ardından kendisine çok yakın bir ismi aradım. Adının yazılmasını istemediği için veremeyeceğim Akşener'e çok yakın isim, bu açıklamanın 'Millet İttifakı içinde yürütülen bir dizi politik satrancın ürünü olduğunu' söyledi. Kılıçdaroğlu'nun da bu durumdan daha önceden bilgi sahibi olduğunu da sözlerine ekledi" ifadelerini kullandı.

Benzer cümleyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dile getirdiğini belirten Sarıkaya şunları aktardı:

"CHP lideri dile getirmiş, 'Ben icraya talibim…' demişti.

Ancak bunların yazılmamasını istemişti…

Aynı cümleyi 2018 Nisan'ında da Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını Grup Başkanvekili Engin Özkoç da benzer bir cümle ile şöyle açıklamıştı:

'CHP Genel Başkanı, Başbakanlığa taliptir, parlamenter sisteme taliptir; demokrasiyle yönetmeye, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye taliptir…'

Akşener'e yakın isme bunu anımsattığımda, 'Aslında her ikisi de uzun süredir aynı şeyi söylüyor…' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bir süre önce tanımladığı Cumhurbaşkanı profiline ilişkin sözlerine dün Akşener'in de, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun (Cumhurbaşkanı) profil anlatımına katılıyorum' diye destek verdiğini anımsattı."

'CHP AÇIKLAMADAN MEMNUN'

Akşener'in bu yöndeki açıklamasının CHP camiasında memnuniyetle karşılandığını öne süren Sarıkaya, "İYİ Parti liderinin açıklaması Kılıçdaroğlu üzerindeki HDP baskısını kaldırdığı, adaylık konusunda da tartışmayı bertaraf ettiği için CHP'de de memnuniyet yaratmış" dedi.

Sarıkaya'nın konuya ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:

"Hatay'da CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları ile toplantıda olan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 'Aday kim olacak Kemal Kılıçdaroğlu mu, yoksa Meral Akşener mi tartışmasını Meral Hanım kendi açısından bitirmiş oldu' dedi. Kılıçdaroğlu açısından durumun ne olduğunu sordum, CHP liderinin bu konuda yakın geçmişteki açıklamasına işaret etti. Buna ittifak bileşenlerinin karar vereceğini söyledi."



AKŞENER'İN AÇIKLAMASINDA 5 HEDEF VAR

"Görünen şu ki Akşener açıklamasıyla bir taşla 5 hedef vurmak istedi" diyen Muharrem Sarıkaya şunları sıraladı:

"1- İttifak içinde en önemli kırılgan hassas nokta olarak görülen adaylık tartışmasını sonlandırdı.

2- CHP ve İYİ Parti'nin 2018'in aksine ortak aday çıkarmasının kolay olacağını gösterdi.

3- Parlamenter sistemin kendisi için ne denli önemli olduğunu ilan etti.

4- Millet İttifakı'na olan bağını ve bu yapının kendisi için de önemini sergiledi. Dinamik bir şekilde devam ettiğini gösterdi.

5- Ülke çıkarlarının kendi çıkarlarının önüne geldiği mesajını bu konuda hassas olan sağ sosyolojik tabanına gösterdi."

"MERKEL OLMAK İSTİYOR"

Akşener'in etkinliğini yitirmesi için uğraştığı bir Cumhurbaşkanlığı yerine, etkinliğini parlamenter sistem ile yukarı taşımak için çabaladığı Başbakanlığa talip olduğunu öne süren Sarıkaya, "İdeolojik olarak ayrışmakla birlikte siyaseten beraber olduklarıyla gösterdiği uyum ile de toplumda bir süredir arzulanan kutuplaşma karşıtı duruş sergiliyor" dedi.

Yakınındaki isimler, 'Akşener, Almanya şansölyesi Angela Merkel olmak istiyor' dediği öne sürüldü.

Sarıkaya, şunları söyledi:

"Yakın çevresinde bir süredir dile getirildiği gibi bu pazar günü itibarıyla Başbakanlık görevini bırakacak olan Angela Merkel'in siyasetteki kimliğini Türkiye'de hayata geçirmeyi hedefliyor.

Merkez sağı yeniden bir araya toplayıp, ona önderlik etmenin bir birlik içinde iktidarda taşıyıp uzun süre orada kalmanın yolunu arıyor.

En yakınındakilerin de söylediği gibi, 'Angela Merkel olmak istiyor…"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.