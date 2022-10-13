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TIMETURK / POLİTİKA / ''Ya üst düzey temas için gideceksin ABD'ye ya da hiç gitmeyeceksin''

''Ya üst düzey temas için gideceksin ABD'ye ya da hiç gitmeyeceksin''

Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi.

2 Saat Önce
2022-10-13 09:51:06
''Ya üst düzey temas için gideceksin ABD'ye ya da hiç gitmeyeceksin''

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi.

Hakan, yazısının "ABD'ye neden gidilir" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Bir lider, seçim öncesi ABD'ye gittiğinde... Bizde herkesin aklına 'İcazet almaya gidiyor' cümlesi gelir. Bu nedenle seçim öncesi hiçbir lider, epey zamandan beri ABD'ye gitmiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu gitti ama o da hiçbir ABD yetkilisiyle görüşme yapmama kararlılığıyla gitti. Fakat bu sefer de bu gezinin amacı, fonksiyonu, hedefi tam olarak anlaşılamadı. Benim buradan çıkardığım sonuç şudur: Ya icazet micazet laflarına hiç aldırmadan üst düzey temas için gideceksin ABD'ye... Ya da hiç gitmeyeceksin." .

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