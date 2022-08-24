Volodimir Zelenski kimdir? Volodimir Zelenski siyasi hayatı

Volodimir Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı, senarist, oyuncu ve yönetmendir. 2019 Yılından itibaren Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak görev yapmakta. 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna ve Rusya arasında çıkan ve sürmekte olan savaş ile gündeme oturdu. Volodimir Zelenski’ nin kim olduğu, hayatı merak edilmekte. Bu konu hakkında merak edilen detaylara değineceğiz. İşte detaylar.