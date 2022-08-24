Volodimir Zelenski kimdir? Volodimir Zelenski siyasi hayatı
Volodimir Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı, senarist, oyuncu ve yönetmendir. 2019 Yılından itibaren Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak görev yapmakta. 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna ve Rusya arasında çıkan ve sürmekte olan savaş ile gündeme oturdu. Volodimir Zelenski’ nin kim olduğu, hayatı merak edilmekte. Bu konu hakkında merak edilen detaylara değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-24 13:47:31
Volodimir Zelenski kimdir?
Volodimir Oleksandroviç Zelenski 25 Ocak 1978 yılında Ukrayna Kriviy Rig'de doğdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı, senarist, oyuncu ve yönetmendir. Yahudi bir ailede doğan Zelenski, babası Oleksandr Zelenski Kriviy Rig Ekonomi Enstitüsü'nde profesör olarak çalışırken annesi Rimma Zelenska mühendistir. Zelenski, liseye başlamadan önce babasının işi sebebi ile dört yıl Moğolistan'ın Erdenet şehrinde yaşadı. Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi'nin Kriviy Rig kampüsünde hukuk eğitimi aldı ancak profesyonel olarak bu alanda çalışmadı. Zelenski 17 yaşında yerel KVN (bir komedi yarışması) takımına katıldı. Ardından birleşmiş Ukrayna takımı "Zaporizhia-Kryvyi Rih-Transit"e katılması için davet edildi. Bu takım KVN'nin Major Ligi'nde gösteri yaptı ve nihayetinde 1997 yılında birinci oldu. Kvartal 95 2003'te Ukraynalı TV kanalı 1+1 için TV programları üretmeye başladı ve 2005'te ekip Ukraynalı TV kanalı Inter'e geçti. Zelenski, 2015 yılında Halkın Hizmetkârı adlı televizyon dizisinde Ukrayna cumhurbaşkanını canlandırdı. Halkın Hizmetkârı partisi Mart 2018'de aynı adlı dizinin yapımcı şirketi Kvartal 95 çalışanları tarafından kuruldu.2019 Yılında Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kaldı ve kazandı.
Filmografi
- 2009 Love in the Big City
- 2011 Office Romance. Our Time
- 2012 Love in the Big City 2
- 2012 Rzhevsky Versus Napoleon
- 2012 8 First Dates
- 2014 Love in Vegas
- 2015 8 New Dates
- 2008-2012 Svaty Yapımcı
- 2015 Servant of the People
- 2016 Tantsi z zirkamy
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