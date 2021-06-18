Veyis Ateş'ten hakkındaki iddialara yanıt
Halk TV'de hakkındaki iddialara yanıt veren gazeteci Veyis Ateş, 'Benim bir teknem hiçbir zaman olmadı. Beni Cihan Ekşioğlu davet etti.' dedi.
Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan gazeteci Veyis Ateş, hakkındaki iddialara yanıt veriyor.
Ateş'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- Beni Sedat Peker'in iddialarından sonra ilk arayan sendin. Teşekkür ediyorum sana.
- Benim bir teknem hiçbir zaman olmadı. Beni Cihan Ekşioğlu davet etti. Bahsedilen sıralarda zaten tatildeydik. Paramount Otel'den daha lükslerini de gördüm. Mangal da yaptık.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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