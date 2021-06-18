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Veyis Ateş'ten hakkındaki iddialara yanıt

Halk TV'de hakkındaki iddialara yanıt veren gazeteci Veyis Ateş, 'Benim bir teknem hiçbir zaman olmadı. Beni Cihan Ekşioğlu davet etti.' dedi.

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18.06.2021 20:23:18
Veyis Ateş'ten hakkındaki iddialara yanıt

Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan gazeteci Veyis Ateş, hakkındaki iddialara yanıt veriyor.

Ateş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Beni Sedat Peker'in iddialarından sonra ilk arayan sendin. Teşekkür ediyorum sana.

- Benim bir teknem hiçbir zaman olmadı. Beni Cihan Ekşioğlu davet etti. Bahsedilen sıralarda zaten tatildeydik. Paramount Otel'den daha lükslerini de gördüm. Mangal da yaptık.

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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