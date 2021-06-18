Habertürk'ten istifa eden Veyis Ateş’in Halk TV canlı yayınına katılacağı haberine Gazeteci Nihat Genç tepki gösterdi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, SBK Holding'in firari patronu Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen gazeteci Veyis Ateş'in Halk TV yayınına katılacağını açıkladı. Toktaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Veyis Ateş, 18 Haziran'da gerçekleşecek yayında İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayacak.

"FAİLLER GİBİ GAZETECİLER DE HUKUKUN ACIMASIZ SOĞUK YÜZÜNE TESLİM OLSUN!"

Veyis Ateş'in yarın Halk TV'de katılacağı yayına Nihat Genç'ten tepki geldi. Söz konusu yayınla için herkesin bir 'algı yumuşatma girişimi' olarak göreceğinin altını çizen Genç, "Sert siyasi meseleler arkadaşlık yakınlık samimiyet kaldırmaz. Failler gibi gazeteciler de hukukun acımasız soğuk yüzüne teslim olsun!" ifadelerini kullandı.

İşte Nihat Genç'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama:

-Veyis Ateş Halk TV'ye çıkacakmış. Mahkemeye savcıya anlatsın niye Halk TV? Bu kadar dangalakça bir yayın olabilir mi? Bu bir şov ve reyting meselesi hiç değildir. Aksine herkes aklanma algı yumuşatma girişimi olarak görür...ve hatta?...

-Veyis Ateş 'ben de birilerinin ismini verip yakarım şantajı mı yaptı' dahi her bok söylenir. Sert siyasi meseleler arkadaşlık yakınlık samimiyet kaldırmaz. Failler gibi gazeteciler de hukukun acımasız soğuk yüzüne teslim olsun!

-Veyis Ateş'i deşifre eden Sedat Peker'di. Şu utanmazlara bakın, Sezgin Baran Korkmaz beslediği ilişkide olduğu gazetecilerden tek birinin adını vermedi. Özışık kardeşleri Sevilay'ı da başka kimler var isim vermedi. Şimdi Veyis Ateş mi isim verecek, bu ne ahmakça beklenti?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.