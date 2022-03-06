DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kılıçdaroğlu: 'Oligarkların götürdüğü parayı geri alacağız, Ethem Sancak da oligark'
Kardeşlerim 42. bölüm tek parça izle | Atv Kardeşlerim son bölüm özeti | 'Öyle güzel gülüyorsun ki, ağlatmaya kıyamam…'
'Vatandaş artık akaryakıt zamlarını takip edemez noktaya geldi'
İslam Memiş’ten çarpıcı iddia! Elon Musk'ı ekarte edecekler
TOKİ'ye borçlarını kapatacaklar için indirim kampanyası
Belarus Genelkurmay Başkanı istifa etti iddiası! Askerler Rus saflarında savaşmayı reddetti
Fenerbahçe’den '1959 öncesi şampiyonluklar' için yeni çağrı
Erbakan: Bıçak kemiğe dayandı
Putin nerede hata yaptı?
Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Elon Musk'tan ''Rusya'' çağrısına yanıt: Silah zoruyla olmadıkça bunu yapmayacağız
İsrailli aşırı sağcı milletvekili Ben-Gvir, Filistinlilere silah çekti
Nisan tatili ne zaman? Nisan'da ara tatil ne zaman yapılacak? Okullar nisan ayında kapanacak mı?
Trafikte çekiçli saldırı dehşeti!
Melih Gökçek ile Ümit Özdağ arasında 'cenaze namazı' tartışması

TIMETURK / POLİTİKA / 'Vatandaş artık akaryakıt zamlarını takip edemez noktaya geldi'

'Vatandaş artık akaryakıt zamlarını takip edemez noktaya geldi'

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, akaryakıt zammını eleştirdiği açıklamasında gündemde yerini koruyan ayçiçek yağıyla ilgili de konuştu.

39 Dakika Önce
2022-03-06 16:08:33
'Vatandaş artık akaryakıt zamlarını takip edemez noktaya geldi'

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, akaryakıt zammını eleştirdiği açıklamasında gündemde yerini koruyan ayçiçek yağıyla ilgili de konuştu.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, partisinin Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Genişletilmiş Divan Toplantısı'ndan sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Destici, yıllardır tarıma ve çiftçiye gereken desteğin sağlanmasını istediklerini hatırlatan Destici, tarımda en önemli konunun planlama olduğunu belirterek, "Şimdi en son konuşulan konulardan bir tanesi ayçiçek yağı oldu. Türkiye kendine yetecek ve ayçiçek üretebilecek araziye sahip. Buradaki tek problem planlamadan kaynaklanıyor. Belki de göreceksiniz, seneye o kadar fazla ayçiçek ekilecek ki belki de ayçiçek elde kalacak" dedi.

"Aynı soğanın durumuna düşebilir. Bunun içindir ki burada en önemlisi planlama" diyen Destici şu ifadeleri kullandı:

"Biz öncelikle kendi halkımıza yetecek kadar gıda, tarım ve hayvancılık ürünlerini üretmeliyiz. Sonrası ithalatla ilgili planlanmalı. Buğdayı, arpayı, mercimeği, nohutu, ayçiçeğini üretebiliriz. Türkiye'nin bu kapasitesi var. Aynı ürün A marketinde 20 lira, B marketinde 28 lira, başka markette 40 lira. Bu böyle olamaz. Buna Ticaret Bakanlığı'mızın, hükümetin, belediyelerin göz yummaması lazım."

"TAKİP EDEMEZ NOKTAYA GELDİLER"

Destici, benzin ve mazota gelen zamlarla ilgili de, "Vatandaş artık akaryakıt zamlarını takip edemez noktaya geldi. Bunun içindeki ÖTV ya da KDV de aynı oranda artıyor. Diyelim ki devletin aldığı KDV ya da ÖTV; akaryakıt fiyatı 10 lira iken eğer bunun üzerinden 2 lira vergi alıyorsa 20 lira olduğunda 4 liraya çıkıyor ya da yüzde 18 olan KDV 20 lira olunca 3,60 lira oluyor. 3,60 lira KDV, 4 lira da ÖTV yani bunun 7 lira 60 kuruşunun üzerinde bir bedel vergi olarak gidiyor. Devletin burada bu vergiden vazgeçmesi gerekiyor. Bu yüksek orandaki vergi kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş