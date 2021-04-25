Vatan Partisi'nden ayrılanlar yeni bir 'hareket' kurmuş: MDD

Geçtiğimiz Ocak ayında 100’den fazla üyesinin toplu olarak istifa ettiği Vatan Partisi çevresindeki hareketlilik sürüyor. Sabah gazetesinden Engin Ardıç, Doğu Perinçek’in genel başkanlığını yaptığı partiden istifaların ardından yeni bir 'hareket' kurulduğunu ayrıntılarıyla yazdı. Ardıç’ın ‘Bunlar da bölünmüşler’ başlıklı yazısından ilgili bölüm…

Şimdi, ismi bir zamanlar İşçi Partisi olan Vatan Partisi de bölünmüş.

Ve de ayrılanlar "Milli Demokratik Devrim Hareketi"ni kurmuşlar, MDD.

Mehmet Bedri Gültekin, Hıdır Hokka, Kamil Dede, Bülent Esinoğlu ve de Hikmet Çiçek.

Kendimi bir anda gençliğimde hissettim, elli yıl öncesinde...

MDD o zamanlar çok güçlüydü. Başını çeken de Mihri Belli.

Birbirlerini yeseler de irili ufaklı bütün "goşistler" bu gruptaydı.

Bunlar sosyalizmi şimdilik boşveriyor, "milli burjuvazinin" işbirliğiyle bir milli demokratik devrim arzuluyorlardı. "Bağımsız Türkiye" işte bunların sloganıydı.

Devrimi birlikte yapacaklar, burjuvazi herhalde eşek olduğu için iktidarı bir süre sonra gönüllü olarak Maocu komünistlere devredecekti!

Bu kadar ahmaktı bizim kuşak işte.

Bunun, yükselmekte olan TİP'in yani parlamenter solun önünü kesmek ve gençliği kışkırtarak sokağa dökmek, böylece solu öldürmek için kurulmuş bir Amerikan tezgâhı olduğunu çok sonra anlayacaktık...

Ölen öldükten, kalan kaldıktan sonra.

Şimdi bu ayrılan takım "yeni bir yürüyüş başlatıyormuş"...

Aman ayaklarına da Kemal Bey gibi Batticon sürmeyi ihmal etmesinler.

Bu yürüyüş "cumhuriyet devrimini tamamlayacakmış"... Bunlar tamamlıyorlar, Kemal Bey taçlandırıyordu.

"Emperyalist merkezlerin dayatmasıyla 24 Ocak 1980'den bu yana uygulanan neo-liberal piyasa sistemi, bugün yaşanan çöküşün esas nedenidir" diyorlar.

Doğu Perinçek iktidara gelince bankalardaki döviz hesaplarına el koyacak, ama bunların karşılığını Türk Lirası olarak ödeyecekti...

Bunlar onu da yapmayıp paraların hepten üstüne mi yatacaklar?

Seçimde oy istemek için ne kadar gerçekçi ve tutarlı bir yol...

Şartları yerine getirebilirlerse seçime katılsınlar da binde kaç oy alacaklar görelim.

Bakalım Doğu mu yaman Hıdır mı yaman?

Kimine göre hazin, kimine göre eğlenceli demiştik...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.