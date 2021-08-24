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Ümit Özdağ yeni partisinin adını ve logosunu açıkladı

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ yeni partisinin adının Zafer Partisi olacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-08-24 10:18:45
Ümit Özdağ yeni partisinin adını ve logosunu açıkladı

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, son aylarda göçmen karşıtı söylemleriyle sık sık gündemde yer alıyor. Özdağ, sosyal medya üzerinden yeni partisini duyurdu. Özdağ'ın sosyal medya paylaşıma göre partinin ismi Zafer Partisi.

Özdağ, partinin amblemini şu notla paylaştı:

Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor...

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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