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Ümit Özdağ yeni partisi için tarih verdi

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yeni partisini 26 Ağustos'ta kuracağını açıkladı.

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21.06.2021 18:14:32
Ümit Özdağ yeni partisi için tarih verdi

Özdağ, "19 Mayıs'ta Anıtkabir'den yola çıkan Ayyıldız Hareketi olarak, 26 Ağustos 2021'de Malazgirt Meydan Savaşı'nın 950'nci yıl dönümünde partimizi kuracağız" dedi.

Özdağ, kurucuları arasında yer aldığı İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya FETÖ suçlaması yöneltince partiden ihraç edilmişti.

Ümit Özdağ, mahkeme kararıyla döndüğü İYİ Parti'den mart ayında istifa etmiş ve "Ayyıldız Hareketi'ni" başlatmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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