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TIMETURK / POLİTİKA / Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi

Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi

Mersin'de ziyaretlerde bulunan Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-08-18 16:17:39
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi

İYİ Parti'den istifa ederek, Ayyıldız Hareketi'ni kuran Ümit Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu. Ümit Özdağ, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla da buluştu.

Partileşme süreci hakkında bilgi veren Özdağ, "Ayın 26'sında partimizi kurup Anadolu'yu dolaşmaya başlayacağız. Bu partinin kuruluşundan önceki son il ziyareti. Partimizin kuruluşunun ilanından sonra buraya tekrar ziyarete geleceğiz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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