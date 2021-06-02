Ümit Özdağ partisini yaz sonunda kuruyor

İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ, parti kurma çalışmalarını sürdürüyor. Kurucular kurulu, tüzük, isim ve logosu belli olan yeni partinin kuruluş dilekçesi yaz sonunda İçişleri Bakanlığı'na verilecek.