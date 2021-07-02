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Ümit Özdağ: Partimizi 26 Ağustos’ta kuracağız

BAĞIMSIZ milletvekili Ümit Özdağ, “26 Ağustos'ta Anadolu'ya girişimizin 950'nci yılında ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yılında partimizi resmen kuracağız. Hareketimizin adı ‘Ay Yıldız Hareketi' ama partimizin adını 26 Ağustos'ta kamuoyuyla ve değerli milletimizle büyük Türk milleti ile paylaşacağız” dedi.

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Google News - Timeturk
02.07.2021 15:41:04
Ümit Özdağ: Partimizi 26 Ağustos’ta kuracağız

BAĞIMSIZ milletvekili Ümit Özdağ, “26 Ağustos'ta Anadolu'ya girişimizin 950'nci yılında ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yılında partimizi resmen kuracağız. Hareketimizin adı ‘Ay Yıldız Hareketi' ama partimizin adını 26 Ağustos'ta kamuoyuyla ve değerli milletimizle büyük Türk milleti ile paylaşacağız” dedi.

İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra bağımsız Adana milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte 'Ayyıldız Hareketi'ni başlatan bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, Eskişehir'deki kafede harekete destek verenlerle bir araya geldi. Parti ismini 26 Ağustos'ta açıklayarak, partiyi resmen kuracaklarını duyuran Özdağ, “Biz 26 Ağustos'ta Anadolu'ya girişimizin 950'nci yılında ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yılında partimizi resmen kuracağız. Hareketimizin adı ‘Ay Yıldız Hareketi' ama partimizin adını 26 Ağustos'ta kamuoyuyla ve değerli milletimizle büyük Türk milleti ile paylaşacağız. Aynı gün partimizin programını, kurucular kurulunu da Türk milletine takdim edeceğiz. 'Ay Yıldız Hareketi', Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin, yurtseverlerin, vatanseverlerin, İstiklal Harbi felsefesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini benimseyen bütün vatanseverlerin partisidir. Bütün Türk milletini sevgiyle dostlukla kardeşlikle kucaklıyoruz. Tabi kucaklamadıklarımız da var, düşman olduklarımız da var, mücadele edeceklerimiz de var. Bu ülkeye ihanet edenlerle mücadele edeceğiz. Bu ülkeye tuzak kuranlarla mücadele edeceğiz. Emperyalizme ruhunu satanlarla mücadele edeceğiz. Onların oylarını da desteklerini de övgülerini de istemiyoruz” dedi.

Ümit Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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