Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde istifa depremi!

İYİ Parti'den Ümit Özdağ ile birlikte istifa edip Zafer Partisi'ni kuran Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi Genel Sekreterliği görevinden sonra Zafer Partisi üyeliğinden de istifa etti.

Ümit Özdağ'la birlikte Zafer Partisi'ni kurmak için İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Ümit Özdağ ile tüm köprüleri attı.

Daha önce Zafer Partisi Genel Sekreterliği dahil partideki tüm görevlerinden istifa eden İsmail Koncuk, bugün de Zafer Partisi üyeliğinden istifa etti. Zafer Partisi'nden istifa eden İsmail Koncuk kararı sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu:

"4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiç bir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi."

"Gen. Sek. istifa gerekçelerim geçen 4 ay içinde maalesef hiç değişmedi, değiştirileceğine dair bir işaret de görmedim. Bir kaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisinden istifa ediyorum."

Zafer Partisi TBMM'de sadece Özdağ'la temsil ediliyor

Koncuk'un istifasıyla Zafer Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düştü, Zafer Partisi'ni temsil eden tek isim Ümit Özdağ oldu.

Bağımsız milletvekili sayısı ise 7'ye yükseldi. .