Ümit Özdağ’ın yalanını mülteciler ortaya çıkardı! Irkçılar özür dileyen çocuğu öldürdüler

Ümit Özdağ, Hatay’da katledilen Suriyeli Faris Muhammed el-Ali’nin ölümünü meşrulaştırma çabasına girince yalanını mülteciler ortaya çıkardı. Özdağ, öldürülen Suriyeli gencin Türk bir kadına vurduğunu iddia ederken, Mülteci Medyası’ndan Deysem Siti, el-Ali’nin mesai sırasında yanlışlıkla çarpıştığı kadından özür dilediğini aktardı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Hatay'ın Narlıca ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde 5 kişinin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Suriyeli Faris Muhammed el-Ali kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

El-Ali'nin katledilmesi sonrası, cinayeti meşrulaştırma çabasına giren ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, twitter hesabından “Hatay'da gerçekleşen olayda öldürülen Suriyeli gencin bir Türk kadına vurduğu ve vurduğu kadının 16 yaşındaki oğlunun intikam almak için öldürdüğü bilgisi paylaşıldı. Aşağıdaki iftiralar İle mahkemede hesaplaşacağız. Öldürülen Türk çocukları için ağlamayanların yasına ortak değiliz” şeklinde mesaj paylaştı.

Vurmadı, yanlışlıkla çarptı!

Olayın detaylarını Al-Ali'nin ailesiyle görüşen Mülteci Medyası'ndan Deysem Siti, Gazeteduvar'a yaptığı açıklamada babası savaşta ölen ve annesi ve kardeşiyle Narlıca'da oturan el-Ali'nin, bu sene Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını, okul masraflarını karşılamak için de ara sıra Narlıca'da bir fabrikada çalıştığını söyledi. Faris Muhammed Al-Ali'nin bir hafta önce fabrikada mesai esnasında ustabaşı olan kadınla çarpıştığını aktardı.

Ustabaşından özür dileyerek, konunun kapandığını belirten Siti, olayın devamını şöyle aktardı: “Dün (Önceki) gece Faris ve arkadaşı Abdurrahman işten çıktıktan sonra Narlıca'da yürürken önleri 5 kişi tarafından kesiliyor. Bunların içinde çarpıştığı kadının oğlu da var. Faris'e, ‘Sen anneme mi çarptın?' diyor. O da, ‘Yanlışlıkla oldu, ben özür diledim, kapandı konu' cevabını veriyor. Türk çocuklar 'bizimle yürüyün' diyerek, tenha bir noktaya çekmişler. Abdurrahman'ın başına vurup, Faris'i de belinden bıçaklayıp kaçmışlar.”

Faris Muhammed Al-Ali'nin arkadaşı Abdurrahman'ın bağırarak yardım istediğini ama kimsenin yardıma gelmediğini belirten Siti, el-Ali'nin yerde yattığı sürede çok kan kaybettiğini, hastanede vefat ettiğini söyledi. .