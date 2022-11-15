Ümit Özdağ'ın ''Davutoğlu'' iddialarına Gelecek Partisi'nden yanıt!

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile ilgili iddialarına Gelecek Partisi'nden yanıt geldi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ahmet Davutoğlu hakkındaki iddialara sert tepki gösterdi.

Özdağ için “Atanamamış Bond” ve “Yerli Wilders” benzetmesi yapan Özcan, “Tam bir ergen ve sorumsuz provokatör tahrikleriyle kendi komplo dünyasındaki zırvaları sözüne güvenilir bir ismi kullanarak doğrulatmaya çalışıyor!” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ hakkında “7 Haziran seçimleri öncesinden başlayıp, Kasım seçimleri ve sonrasında devam eden terör dalgası sırasında neler olduğunu merak ediyormuş?” diyen Özcan “Seni zamanında ‘Öcalan'ın sorgusuna alacağız' diye kim trollemişse yine onlar trollemiş anlaşılan!” açıklamasında bulundu.

“Bugün kayıkçı kavgası verdiğin isim bir tarafta kendi genel başkanına kumpas kurarken, o dönemde milletvekili olduğun parti Türkiye'yi istikrara kavuşturmak için gerekli koalisyona hayır diyordu!” ifadelerini kullanan Özcan, “Diğer taraftan PKK'sı, FETÖ'sü, IŞİD'i aynı anda Türkiye'ye saldırıyorlardı. Hükümet önce Allah'ın yardımı sonra milletimizin desteğiyle terörü o gün yendi.” dedi.

Davutoğlu'nun terörü yenerken arkasındaki ihanet terörünü yenemediğini belirten Özcan sözlerini şöyle sürdürdü:

“'Onların hainliğine yenilmek mi yoksa memleketin yine kaosa girmesi mi' arasında ülkenin selametini tercih etti. Birilerine bunlar yanlış gelebilir. Çünkü bu tercihleri anlamak için adam olmak gerekir. Haysiyetli olmak gerekir. Vakar nedir bilmek gerekir. Bugün ne acıdır ki bir yanda hukuku ayaklar altına alan bir iktidar diğer yanda bu iktidarın cürümlerini, beceriksizliklerini, ekonomiyi iflasa sürüklemesini perdelemek için kendini parçalayıp hedef saptırmaya çalışan ergen bir komplocu var!” ifadelerini kullandı.”

Özcan, “İnşallah en kısa zamanda bu kayıkçı kavgasına da ülkemize reva görülen bu çapsızlığa ve ahlaksızlığa da son vereceğiz” dedi.

ÖZDAĞ, DAVUTOĞLU'NU NE İLE SUÇLAMIŞTI?

İstiklal Caddesi'ni ziyaret eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın burada Davutoğlu ile ilgili açıklamaları gündem olmuştu. Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak, yeni bir Haziran-Kasım Dönemi yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Ahmet Davutoğlu, sen sustuğun için insanlar ölüyor. Korkma, çık Haziran, Kasım arasında ne oldu anlat. Utanmadan 6'lı masada oturma. Bak ben ölümü göze aldım, Türk Milleti'ne karşı sorumluyuz. Türkiye'de siyaset ölümü göze alarak yapılır, biz öyle yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.