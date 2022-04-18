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TIMETURK / POLİTİKA / Ümit Özdağ ile Ömer Öcalan arasındaki mülteci tartışması büyüyor!

Ümit Özdağ ile Ömer Öcalan arasındaki mülteci tartışması büyüyor!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile HDP Milletvekili Ömer Öcalan mülteciler ve faşizm üzerinden başlayan tartışma sürüyor.

2 Saat Önce
2022-04-18 14:30:20
Ümit Özdağ ile Ömer Öcalan arasındaki mülteci tartışması büyüyor!

Öcalan'ın Özdağ'a 'Tedavi olmanız yerinde olacaktır' demesi üzerine Özdağ 'Atatürk'ün emirlerini yerine getirmek aile geleneğimizdir. Dedem Şeyh Sait'i yargılanması için Diyarbakır'a getiren birliğin komutanıydı' ifadeleriyle karşılık verdi.

Tartışma Öcalan'ın Özdağ'a 'Bu ülkede ırkçılıkla hangi sorunu çözdünüz?' eleştirileriyle başladı.

Özdağ, Öcalan'a 'Ömer Öcalan'ın Zafer Partisi'nden korkması çok normal. Çünkü Zafer Partisi sadece sığınmacıları vatanlarına yollamayacak. Ayrıca HDP'yi masaya oturtmayacak. Terör örgütlerini ezecek. Bayık/Karayılan çetesine ölüm korkusu yaşatacak. YPG'yi dağıtacak. Yapacak çok işimiz var.' ifadeleriyle karşılık verdi.

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Öcalan bu ifadelere 'Tedavi' tepkisi verdi:

'Faşizm bir ruh hastalığıdır. Bir an önce tedavi olmanız yerinde olacaktır.'

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Özdağ yaptığı son paylaşımda ise Şeyh Sait üzerinden Öcalan'a tepki gösterdi:

'Türkiye'yi iç savaşa sürüklenme projesinin elemanısın.Ellerinde Türk Milletinin kanı olan sizlere Atatürk'ün izinden giderek cevap vereceğiz.Atatürk'ün emirlerini yerine getirmek aile geleneğimizdir. Dedem Şeyh Sait'i yargılanması için Diyarbakır'a getiren birliğin komutanıydı.'

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