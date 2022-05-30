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Ümit Özdağ’dan üniversite öğrencilerine seçim vaadi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, öğrenim kredisi borçlarını silme vaadinde bulundu.

30 Dakika Önce
2022-05-30 10:06:19
Ümit Özdağ’dan üniversite öğrencilerine seçim vaadi

Katıldığı bir YouTube programında parti programı ve vaatlerine ilişkin konuşan Özdağ, üniversite mezunlarının şikayet ettiği KYK kredisi borçlarını sileceklerini açıkladı.

Özdağ, iktidar olmaları halinde sistemi değiştireceklerini de belirterek başarılı öğrencilere daha fazla maddi imkân sağlayacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl gençlere yönelik 6 vaat açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da öğrenim kredisi faizlerinin silineceğini, geri ödeme sürecinin işe başladıktan sonra uygulanacağını duyurmuştu. .

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