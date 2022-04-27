Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Abdullah Gül iddiası!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Saadet Partisi'nin eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday göstermek için teklifte bulunduğunu ve bu teklifin CHP tarafından onaylandığını iddia etti.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programının canlı yayın konuğu olan Ümit Özdağ, 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili "Abdullah Gül" iddiaları ile ilgili konuştu. Özdağ, Saadet Partisi'nin adaylık için Gül'ü tercih ettiğini, CHP'nin de Gül'ün adaylığını kabul ettiğini ileri sürdü.

O dönem İYİ Parti Milletvekili olan ve aday toplantısına katıldığını söyleyen Özdağ, partisi adına Gül'ün adaylığını reddettiğini söyledi.

2018 yılında yapılan ve Muharrem İnce'nin aday gösterildiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin önce eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismini onayladığını söyleyen Özdağ, şöyle devam etti:

"Bakın Türkiye bir Ekmeleddin Bey meselesini yaşadı. Ve sonucu görüyorsunuz, hep birlikte gördük. Ekmeleddin Bey açıkladıktan sonra kamuoyundan gelen tepkilere, "Gider tıpış tıpış oy verirler" şeklinde seçmeni rencide edici cevaplar verildi.

Daha sonra 2018 seçimlerinde Abdullah Gül aday gösterilmek istendi. Bakın, Gül'ün adaylığı ile ilgili toplantıya ben bir arkadaşım ile birlikte gittim. O dönem İYİ Parti'deydim. Ve Abdullah Gül'ün adaylığını ben parti adına reddettim." dedi.

Fatih Altaylı'nın, "CHP'den mi geldi bu Gül ismi?" sorusuna Özdağ, "Saadet Partisi'nden geldi ama CHP onayladı." cevabını verdi. .