Ümit Özdağ da parti kuruyor

İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu. Özdağ, Haziran ayında yeni partisini kuracak. Kurucular kurulu, isim ve tüzük çalışmaları tamamlandı. Parti programında ise son aşamaya geçildi.