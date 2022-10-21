Ülkücüler üç hilalli CCC plakaya akın etti

Bugüne kadar MHP lideri Devlet Bahçeli’nin adını simgeleyen DB plakalara rağbet gösteren MHP’liler, şimdi de Ankara Emniyetince dağıtımına başlanan ve Üç hilalin sembolü CCC plakalara akın ediyor.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Sembolik araç plakası kervanına son olarak üç hilali temsil eden CCC plaka katıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ay başında kullanıma açtığı CCC plakalar başkent Ankara'da dağıtılmaya başlandı.

Dağıtımına başlanan CCC plakalara MHP camiasının büyük rağbet ettiği öğrenildi. Bugüne kadar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adını simgeleyen DB plakalara rağbet gösteren MHP'lilerin şimdi de daha geniş bir sembolik anlam taşıyan CCC plakalara akın ettiği öğrenildi. Ancak, üç hilali temsil eden CCC plakaları almak için Emniyet'e 50 bin TL'den başlayan bağışlar yapıldığı tahmin ediliyor. .