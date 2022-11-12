Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu’na: Bu 'deneme' değil, 'kazanma' seçimi

Sözcü yazarı Uğur Dündar, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim” ifadesini eleştirdi.

Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği “Bir bakalım ya bir de şu Kılıçdaroğlu'nu bir deneyelim. Kılıçdaroğlu bir nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim.” İfadelerine Uğur Dündar'dan tepki geldi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına “Çünkü bu seçim ‘deneme' değil, ‘kazanma' seçimi” diyen Dündar, “Millet İttifakı kazanacak adayla seçime gitmek zorunda. Zira bu seçimin tekrarı olmayacak!” ifadelerini kullandı.

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