Üçüncü ittifak HDP’den cevap bekliyor: Millet İttifakı adayına oy verecek

TİP lideri Erkan Baş, “Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının ilk turda kazanma ihtimali olursa destek veririz” dedi. 7’li masa olarak anılan üçüncü ittifakın 15-20 gün içinde ilan edileceğini söyleyen Baş, “HDP’ye bu yöndeki teklifimizi sunduk, cevap bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık, İstanbul Kadıköy'de gazetecilerle buluştu. Gündemdeki siyasi tartışmalara dair açıklamalarda bulunan Baş, “Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının ilk turda kazanma ihtimali olursa destek veririz” dedi.

15-20 gün içinde ilan edilecek

Hedeflerinin üçüncü bir ittifakla mecliste grup kurmak olduğunu söyleyen Erkan Baş, Korkusuz'un haberine göre “HDP'ye bu yöndeki teklifimizi sunduk, cevap bekliyoruz” dedi. Baş, Kocaeli'de yaptığı açıklamada da “Üçüncü ittifak 15 - 20 gün içinde ilan edilecek. Üçüncü ittifak barajı geçtiği zaman, ittifakın bütün partileri barajı geçmiş sayılıyor. Dolayısıyla, 'Ben size oy vermek istiyorum ama barajı geçemediğimiz için veremiyorum' diyen olursa böyle bir durum kesinlikle yok. Bu ittifak yüzde 7'yi geçtiği anda baraj problemi ortadan kalkıyor. Baraj kalktığı andan itibaren de her parti aldığı oy kadar milletvekili çıkartır” ifadelerini kullandı.

HDP olumlu

TİP lideri Erkan Baş'ın üçüncü ittifak olarak dillendirdiği oluşum, son günlerde “7'li masa” adıyla HDP öncülüğünde sol partilerin bir araya gelerek oluşturacağı ittifak olarak öne çıkıyor. Türkiye İşçi Partisi, (TİP) Emek Partisi, (EMEP) Toplumsal Özgürlük Partisi, (TÖP) Emekçi Hareket Partisi, (EHP) Halkevleri (HE) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) oluşturduğu '7'li masa' ağustos ayının ikinci yarısında ortak bir deklarasyon yayınlamaya hazırlanıyor.

Altılı masa ile ilişkisi matematik denklemlerine dönüşen HDP'nin ise bu ittifaka yeşil ışık yaktığı biliniyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İşsizlik almış başını gidiyor. Bütün inançlarla, bu ülkedeki bütün haklarla, bütün emekçilerle bir araya geleceğiz. En büyük demokrasi ittifakını kuracağız. Kaos planlarına 'dur' diyeceğiz. Buna sözümüz var, buna gücümüz yeter" demişti.